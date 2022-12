„Ich fühl mich fit.“ Nicht ohne Stolz verweist Ivan Kosina auf die Urkunde, die ihm vom Fahrlehrerverband Rheinland-Pfalz für 50 Jahre Tätigkeit als Fahrlehrer überreicht wurde. „Eine lange Zeit“, so der 79-Jährige, dem sein Beruf, auch wenn er seit Jahren in Rente ist, noch immer Freude macht. „Heute sind es nicht mehr so viele Fahrstunden“, räumt er ein. Doch mit seinem dunkelblauen Seat Ateca ist er weiter mit Fahrschülern unterwegs. „Die Fahrschule ist mein Leben.“ Die betreibt Ivan Kosina seit 1984 in der ersten Etage zusammen mit seinem Sohn Christian (54) über „Brillen Martin“ in der Schneiderstraße 3.

1960 kam er aus dem kroatischen Teil des damaligen Jugoslawiens nach Kaiserslautern. Untergebracht bei einer Pflegefamilie, absolvierte er eine Lehre als Bauzeichner. Sieben Jahre hat er in seinem erlernten Beruf beim Staatsbauamt gearbeitet. 1972 kam der Tag, an dem die Pflegefamilie, die eine Fahrschule führte, ihm vorschlug, die Prüfung als Fahrlehrer zu machen. Zwölf Jahre gehörte Ivan Kosina der Fahrschule „Süß“ als Fahrlehrer an, bevor er sich 1984 mit seiner eigenen Fahrschule selbstständig machte. Zehn Jahre später bekam er Unterstützung durch seinen Sohn Christian.

Gleich am ersten Arbeitstag seiner eigenen Fahrschule habe er 21 Fahrschüler gehabt, 20 weitere seien ihm von der Fahrschule Süß gefolgt. Schnell sei die Zahl der Schüler gestiegen, so dass Ivan Kosina 1988 bereits einen Fahrschullehrer einstellen musste. Je nach Anzahl der Fahrstunden müsse man zwischen 2000 und 3000 Euro für den Führerschein rechnen. Im Vergleich mit anderen Bundesländern weise Rheinland-Pfalz laut Statistik 2021 mit 21 Prozent die niedrigste Durchfallquote bei der praktischen Fahrprüfung auf.

In Erfenbach zu Hause, ist Ivan Kosina seit 1990 Mitglied der „Hobby Singers“. Anstatt zu singen packt er lieber bei Festivitäten auf dem Freizeitgelände der „Hobby Singers“ in der Fuchsdell mit an. Dort zieht es ihn auch montags zum Karten hin. Für seine Gesundheit ist er oft zu Fuß in der Natur unterwegs. jsw