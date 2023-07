Ein Team des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) geht gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und dem Kommissariat für Wirtschaftskriminalität der Polizeidirektion Leipzig gegen Abrechnungsbetrug im Pflegedienst vor. Dazu haben die Forschenden eine Software entwickelt. KI spielt dabei auch eine Rolle.

Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen verursacht jährlich Schäden in Milliarden-Höhe. Durch die Digitalisierung von Prozessen ergeben sich neue Möglichkeiten, Betrug systematisch zu entdecken – sei es in der Pflege, in Krankenhäusern oder der öffentlichen Verwaltung, heißt es in einer Pressemitteilung des ITWM. Im Projekt „PflegeForensik“ wurde seit 2021 an einer Softwarelösung gearbeitet, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) bei den Ermittlungen unterstützt und Arbeiten übernimmt, die früher manuell durchgeführt wurden.

Im Fokus standen zunächst die Algorithmen zum automatischen Einlesen und Auswerten der Papierberge. Denn fast jeder Pflegedienst hat seine eigenen Dokumente, die oft nur in Papier vorliegen und sogar handschriftliche Elemente beinhalten. „Diese verschiedenen Dokumente werden manuell in Tabellen übertragen und geprüft. Das ist mühsame Fleißarbeit. Mit Bildverarbeitung beschleunigen wir diesen Prozess“, erklärt Henrike Stephani, stellvertretende Leiterin der Abteilung „Bildverarbeitung“ am ITWM. „Sowohl die Dokumentenstruktur lässt sich mit unseren Algorithmen erfassen als auch die Inhalte. Beispielsweise finden sie Unterschriften und ordnen sie den richtigen Personen zu.“

KI vergleicht Touren- und Dienstpläne

Gleichzeitig sind Touren- und Dienstpläne die Planungsbasis von Pflegediensten. Diese mit den Abrechnungsdaten zu vergleichen, kann Hinweise auf Betrug liefern. „Eine Auffälligkeit besteht zum Beispiel darin, dass viele Leistungen abgerechnet werden, aber der Tourenplan nur einen kurzen Einsatz listet. Solche Besonderheiten müssen wir automatisiert finden“, ergänzt Elisabeth Leoff, Leiterin des Projektes.

Um diese Auffälligkeiten zu finden und auszuwerten, haben die Forschenden gemeinsam mit den Anwendern typische Ermittlungen in mathematische Modelle übersetzt. Hier hat das Team realistische Szenarien erstellt und die dazugehörigen Auswertungen durchgespielt.

Zum Trainieren der KI hat das ITWM-Team gemeinsam mit der Polizeidirektion Leipzig mehrere Hundert Dokumente zunächst anonymisiert, und dann mit Eigenschaften manuell markiert, um den Algorithmus intelligent zu gestalten. Auf Basis dessen wird programmiert und auch in Zukunft immer wieder mit Daten getestet und nachgebessert.

„Unsere Ergebnisse zeigen gute Fortschritte auf dem Weg zu einer Software, die die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden vereinfacht, aber auch von Versicherungen zur Prüfung der Abrechnungsunterlagen eingesetzt werden kann“, berichtet Leoff.

Ermittler, Justiz und Krankenkassen testen die Software in Berlin

Ende April fand ein Workshop in Berlin statt. Die Teilnehmer aus den Reihen der Strafverfolgungsbehörden, Justiz und Krankenkassen probierten den Software-Demonstrator aus. „Das erfreuliche Ergebnis des interdisziplinären Forschungsprojektes zeigt deutlich, dass die Strafverfolgung im Bereich des Abrechnungsbetrugs in der Pflegebranche beschleunigt und effektiver ausgestaltet werden kann. Die große Herausforderung besteht nun darin, die Ergebnisse dieses erfolgreichen Forschungsprojektes in die Praxis zu überführen“, so Generalstaatsanwalt Martin Uebele.

Das Projekt endet im Juni 2023. Im nächsten Schritt soll nun aus dem Prototypen eine Software entwickelt werden, die möglichst einfach zu bedienen ist und gleichzeitig gerichtsfeste Ergebnisse liefert.

Info

www.itwm.fraunhofer.de/pflegeforensik