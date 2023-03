Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 1997 befassen sich die Forscher am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) mit der Radiotherapie-Planung. Dahinter verbergen sich Planungen, die mit der in der Krebstherapie eingesetzten Bestrahlung in Verbindung stehen. Auch wenn die grundlegenden, mathematischen Ideen hinter der Planung schon vergleichsweise alt seien, „sind wir damit immer noch gut im Geschäft“, berichtet Karl-Heinz Küfer, Leiter des ITWM-Bereichs Optimierung, im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Und der Weg ist noch nicht zu Ende. Anfang des Jahres wurde die Zusammenarbeit mit Varian, einem Spezialisten für Strahlentherapie-Hardware und -Software, um weitere sechs Jahre verlängert.