Die Mathematikerin Anita Schöbel, die das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) leitet, wurde im Dezember in den Senat des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) berufen. Das teilte das ITWM mit.

Die NFDI verfolgt das Ziel, Daten aus Forschungsprojekten oder Studien, die bisher noch dezentral an Universitäten und Forschungseinrichtungen gespeichert werden, im Rahmen eines übergreifenden Forschungsdatenmanagements besser zugänglich zu machen. Der Senat, der 13 Mitglieder hat, bestimmt die inhaltliche und strategische Ausrichtung der Organisation. Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern hat Schöbel sowie Claudia Eckert, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Angewandte und Integrierte Sicherheit berufen, „In Deutschland, in Europa und international warten Forscher darauf, dass wissenschaftliche Ergebnisse aus unterschiedlichen Quellen, Standorten und Organisationen besser zugänglich gemacht werden“, so Schöbel.