Das Kompetenzzentrum „Quanten-HPC und Algorithmen für die Industrie“ am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM geht nach eigenen Angaben in die nächste Runde. Gefördert wird diese Zukunftstechnologie vom Land Rheinland-Pfalz mit insgesamt fünf Millionen Euro.

Den Förderbescheid für die dritte Phase in Höhe von 2,8 Millionen Euro, übergab der Minister für Wissenschaft und Gesundheit, Clemens Hoch, vergangene Woche in Kaiserslautern. Anita Schöbel, die Leiterin des Fraunhofer ITWM umreißt die Bedeutung des Angewandten Quantencomputings für das Institut: „Wir sind eingebunden in das Fraunhofer-Kompetenznetzwerk Quantencomputing und rechnen auf dem IBM Quantencomputer in Ehningen. Dank der großzügigen Unterstützung des Landes haben wir eine Basis für weitere Projekte und können Drittmittel einwerben“, schildert die Professorin.

Während in der ersten Phase vor allem kleine Projekte bearbeitet wurden, konzentrierten sich die Forschenden in der zweiten Phase auf Themen aus auf Finanzmathematik, Quantenchemie, Materialsimulation und Bildverarbeitung. Diese sollen nun um Schulungen für Wissenschaftler und Industrievertreter, speziell aus den Bereichen Versicherung, Banken und Chemie ergänzt werden.