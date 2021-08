Durch Abrechnungsbetrug von Vertragsärzten oder Pflegediensten entsteht dem Gesundheitssystem nach einer Schätzung des Bayerischen Innenministeriums ein jährlicher Schaden von 14 Milliarden Euro, die Fallzahlen steigen. Mathematikerin Elisabeth Leoff erklärt, wie das Fraunhofer ITWM die Ermittlungsarbeit unterstützt.

Wie kann Statistik bei der Aufklärung von Versicherungsbetrug helfen?

Die Abrechnungspraxis im Gesundheitswesen ist sehr kompliziert und jeder Fall von Versicherungsbetrug ist anders gelagert. Unsere Aufgabe ist es, die Behörden bei ihrer Ermittlungsarbeit zu unterstützen, indem wir mit statistischen Verfahren komplexe Abrechnungsdaten auswerten und nach Hinweisen auf Betrug suchen – dazu können auch E-Mails, Kontobewegungen oder Dienstpläne gehören.

Woher stammen diese Daten?

Die Kranken- und Pflegekassen sind verpflichtet, eine Regelprüfung durchzuführen. Dabei werden immer wieder Fehler in der Abrechnung entdeckt – so etwas passiert. Wenn jedoch ein krimineller Hintergrund vermutet wird, wird der Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Wir arbeiten mit über zehn Staatsanwaltschaften aus verschiedenen Bundesländern zusammen.

Was genau tun Sie mit den Daten?

Wir nehmen eine Schadenshochrechnung vor, das heißt, wir analysieren Stichproben der Daten und errechnen daraus, wie hoch der mögliche Schaden sein könnte. Ermittlungsbehörden sind meist mit sehr vielen Daten konfrontiert, die kompliziert auszuwerten sind. Sie alle einzeln zu prüfen, würde sehr lange dauern. Daher beschränken sich Behörden bei der Überprüfung teilweise auf einen einzelnen Monat, wodurch sich aber schlecht auf den ganzen Fall schließen lässt. Mit unseren statistischen Methoden ist es dagegen möglich, eine Stichprobe – beispielsweise 20 Prozent der Daten aus einem ganzen Jahr – zu nehmen, und hochzurechnen. Da ist der Unrechtsgehalt des Falles viel besser abbildbar.

Was macht das Auswerten der Daten so kompliziert?

Viele Daten liegen nur in schriftlicher Form auf Papier vor. Dann gibt es Datenformate, die es schwierig machen, Abrechnungen nachzuvollziehen. So hatten wir einen Fall, in dem nur erfasst war, wann die Leistungen an einzelnen Tagen angefangen und wann sie geendet haben, aber nicht, wie viele Leistungen dazwischen erbracht wurden. Bisher hat sich bei jedem Fall eine Besonderheit ergeben. Wir verwenden daher jedes Mal eine leicht andere statistische Methode, die der Datenlage und den Bedürfnissen des Falls angepasst ist.

Haben Sie Einfluss darauf, welche Daten Sie untersuchen?

Manchmal haben wir Einfluss auf die Stichprobe, die die Polizei nimmt, manchmal machen wir unsere Hochrechnung auf Basis bereits ausgewählter Fälle. Die Stichprobe wird anschließend durch medizinische Fachpersonen geprüft, die sie bewerten können. Wenn ein Zahnarzt beispielsweise ungewöhnlich große Füllungen abrechnet, sich aber keine Röntgenbilder in den Akten der Patienten finden, ist das eine Auffälligkeit.

Kommt es häufig vor, dass sich Behörden an das Fraunhofer ITWM wenden?

Ja. Die Schadenshochrechnung ist als Verfahren seit den 1990er Jahre gerichtlich akzeptiert und unsere Gutachten können als Beweis vor Gericht eingebracht werden. Das ITWM befasst sich seit ungefähr zehn Jahren mit den Bereichen Abrechnungsprüfung und Schadenshochrechnung, ich selbst bin seit 2016 damit beschäftigt.

Das ITWM bietet Workshops und Schulungen zum Thema an – worum geht es da und an wen richten sich die Veranstaltungen?

Unsere Zielgruppen sind Kranken- und Pflegekassen sowie Strafverfolgungsbehörden. Wir zeigen, wie die Schadenshochrechnung funktioniert und erklären, was alles damit möglich ist. Die Digitalisierung macht auch vor den Krankenkassen nicht halt, wodurch neue Möglichkeiten entstehen. Die Auswertung digitaler Daten wird unsere Arbeit leichter machen. Zudem ist es denkbar, dass mit Hilfe einer Künstlichen Intelligenz in den Daten präventiv nach Auffälligkeiten gesucht werden kann – hier gibt es bereits jetzt spannende Möglichkeiten.

Kurz: Die Arbeit geht Ihnen so schnell nicht aus…

Durch den demografischen Wandel wird die häusliche Pflege in den nächsten Jahren sicher an Bedeutung gewinnen, bei steigendem Volumen werden wir wahrscheinlich auch mehr Fälle sehen.