Die Energiewende ist ein viel diskutiertes Thema, den Herausforderungen stellen sich auch die Forschenden des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) in Kaiserslautern. Methoden und Modelle für die Energiebranche stellen ITWM-Forscher vom 23. bis 25. Mai auf der Leitmesse E-world in Essen vor. An einem Gemeinschaftsstand sind Forschende der Abteilungen „Systemanalyse, Prognose und Regelung“ und „Finanzmathematik“ zu finden. Die System-Analyse-Spezialisten befassen sich laut einer ITWM-Mitteilung mit einer Künstlichen Intelligenz (KI), die für eine nachhaltige Produktion sowie eine intelligente Energieerzeugung und -verteilung sorgen soll. So ermitteln sie, wie sich der Energiebedarf abhängig von Produktionsschritten der Anlagen verändert. Ziel dabei ist es, den Energiebedarf vorausschauend planen und optimal steuern zu können. Das Verringern von Ausfallzeiten und das Maximieren von Verfügbarkeiten durch maschinelles Lernen spiele dabei eine große Rolle. Ein Beispiel ist ein Projekt für das Produktionsmanagement für Getränkeabfüllprozesse.

Auch die Abteilung „Finanzmathematik“ präsentiert einige ihrer Projekte. Ihr Fokus in der Energieforschung liegt auf der Flexibilität von Lasten am Energiemarkt. Im vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekt EnerQuant entwickeln die Forschenden Algorithmen für Quantencomputer und Quantensimulatoren zur Lösung eines energiewirtschaftlichen Fundamentalmodells mit stochastischen Einflussgrößen. Ebenso gezeigt wird das Projekt ENets. Darin erstellt das Team mathematische Prognosemodelle, wie sich der Strombedarf im Jahresverlauf entwickelt, um das Stromnetz der Zukunft optimal zu gestalten.