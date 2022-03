Das Computerspiel „Itorah“ ist seit Montag online erhältlich. Seit Jahren haben die Kaiserslauterer Spieleentwickler an ihrem Debütwerk gearbeitet, nun ist der Action-Platformer „Itorah“ auf den Downloadplattformen Steam und gog.com online zu kaufen.

Lob gibt’s vor allem für den einzigartigen Grafikstil des Spiels, in dem Spieler in die Rolle von Itorah schlüpfen und eine an Mittelamerikanische Kulturen angelehnte Spielwelt erkunden. „Itorah“ ist beim Deutschen Computerspielpreis 2022 in der Kategorie „Beste Spielwelt und Ästhetik“ nominiert. In der Serie „Die Spielmacher“ hatte die RHEINPFALZ das Kaiserslauterer Entwicklerstudio über Jahre hinweg begleitet.