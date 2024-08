Wildfleisch gibt es beim Forstamt, in ausgewählten Metzgereien oder direkt beim Jäger. Ein digitaler Marktplatz bringt Jäger und Interessierte auf schnellem Weg zusammen, Rezepte inklusive. Auch Jäger aus Kaiserslautern sind auf der App Waldfleisch vertreten.

Grillgeruch schwängert die Luft. Im Sommer gibt es kaum einen Abend, an dem nicht irgendwo in der Nachbarschaft gegrillt wird. Steak, Wurst, Käse und Gemüse – alles hat derzeit Saison und seine Abnehmer. Wild kommt noch nicht allzu oft auf die Grills in der Region, dabei wäre der Bezug von Fleisch aus dem Wald ein Leichtes. Seit dem Jahr 2021 gibt es die kostenlose App Waldfleisch, die Wildfleisch und Abnehmer auf kurzem Weg zusammenführt.

Isabel und Jan Deubig aus Kaiserslautern sind leidenschaftliche Jäger und vermarkten ihr Wildbret über diesen App-Marktplatz. „Die App stellt regionale Verbindungen her, zeigt die Angebote der Jäger aus der Region“, sagt Isabel Deubig. Einen Vorteil der App sieht sie im Vermeiden langer Transportwege. Ein weiterer: Die Jägerschaft komme mit den Interessenten für Wildfleisch in Kontakt.

„Meist entstehen bei Abholung der bestellten Produkte interessante Gespräche mit den Kunden“, berichtet Deubig. Sie freut sich über interessierte Wildfleischkäufer. Gerne erkläre sie dann, dass Jagd vielmehr sei als das Erlegen des Wildes. Bei Bedarf gebe sie auch ganz individuelle Zubereitungsempfehlungen. „Viele interessieren sich dafür, wo ihre Frikadelle oder ihr Steak ,gelebt’ haben“, sagt die Jägerin. Sobald das Fleisch „ein Gesicht“ bekomme, werde es wertvoller. So werde bewusster, dass ein Lebewesen gestorben ist. „Die Wertschätzung gegenüber der Wurst oder dem Fleisch wächst“, ist Isabel Deubig überzeugt.

Wie die App funktioniert

Bei Deubigs gibt es Fleisch nur mit persönlichem Kontakt. Isabel Deubig betont, dass sie und ihr Mann nicht liefern. Die Kommunikation zuvor ist jedoch digital: „Die Kommunikation funktioniert komplett über die App. Das funktioniert wirklich gut, ich nutze diese bereits seit über zwei Jahren und habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht“, sagt sie.

Der vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte digitale Marktplatz zeigt den Nutzern regionale Angebote der Jäger samt Angaben über Menge und Preis frischer Wildfleischprodukte von Reh, Wildschwein und Hirsch. Auch passende Rezepte gibt es. Die Bestellung geht beim ausgewählten Jäger ein, ein Abholtermin wird vereinbart. Die Bezahlung kann im Vorfeld über Paypal erfolgen oder nach Absprache auch beim Abholen.

Vielfältige Zubereitungsmöglichkeiten

„Die App macht das hochwertige, regionale Wildfleisch den Interessenten zugänglich, die es zu schätzen wissen und sich nachhaltig, gesund und dem Tierwohl bedacht nicht fleischlos ernähren möchten“, sagt Isabel Deubig. Für sie ist der digitale Marktplatz eine wirklich gute Sache. Deubigs lassen ihre Wildprodukte von einem zugelassenen Wildmetzger herstellen. Wild sei mehr als ein Bratenstück, das zu Weihnachten passt. Ein kurzgebratenes Steak, Schinken und Rohesser, ein herzhaftes Gulasch – Wild kann auf vielfältige Weise zubereitet werden.

Info

Mehr Infos gibt es online auf waldfleisch.de.