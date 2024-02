Zumindest für Verunsicherung hat die Neuformulierung und Ausweitung des Zwecks der Stiftung Bürgerhospital gesorgt. Ursula Düll (CDU) hatte in der Sache in der jüngsten Sitzung des Hospitalausschusses nachgehakt.

Lange Jahre waren die Gelder der städtischen Stiftung, die über ein größeres Vermögen verfügt, vor allem der Förderung der Jugend- und Altenhilfe vorbehalten. Im Jahr 2019 fiel schließlich im Hospitalausschuss, der über die Mittelvergabe befindet, eine wichtige Entscheidung. In Zukunft sollte auch das öffentliche Gesundheitswesen und der Sport davon profitieren. Dann hat es drei Jahre gedauert, bis die Aufsichtsbehörde ADD als Stiftungsaufsicht ihr Okay zur Satzungsänderung gab.

Allerdings klammerte sie offenbar aus, was der Ausschuss ausdrücklich formuliert haben wollte: Nämlich, dass der Spitzen- und Leistungssport außen vor bleiben soll. Düll monierte: „Das Ganze hat uns schon gewundert. Wir wollten ja gerade verhindern, dass eine ausufernde Bedienung möglich wird.“ Aber in der Neufassung der Satzung sei davon nichts mehr zu lesen.

Es dürfe nicht passieren, dass am Ende Stiftungsgeld fließe, um das Fritz-Walter-Stadion zu finanzieren, so Düll. Es sei seinerzeit klipp und klar und zudem einstimmig beschlossen worden, Leistungs- und Profisport als Profiteure der Stiftung auszuklammern. Düll forderte, das müsse in der Satzung für die Zukunft exakt festgeschrieben werden. Sie wolle nichts unterstellen, es sei möglich, dass es sich um einen Irrtum seitens der ADD handele. Sie schließe aber auch nicht aus, dass mit Absicht so agiert wurde. Düll: „Die Stiftungsaufsicht kann uns nicht zwingen, mit dem Stiftungsgeld Mittel für den städtischen Haushalt auszuschütten.“ Sie dränge deshalb auf eine rechtliche Einschätzung. Die soll nach der Zusicherung von Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) eingeholt werden. „Wir lassen das noch mal überprüfen“, sicherte sie zu.

Anschaffung eines Sitzrasenmähers

Diskussionen gab es im Ausschuss auch darüber, was künftig bezuschusst werden soll. So hatte der TuS Hohenecken darum gebeten, die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers zu unterstützen. Hier wies Düll darauf hin, dass dieser Antrag eigentlich in den Sportausschuss gehöre, wo Gelder aus dem städtischen Haushalt verteilt werden, wenn Sportvereine etwas anschaffen wollen. Erst wenn dort nichts zu holen sei, solle die Stiftung tätig werden, so die CDU-Politikerin. OB Kimmel erklärte sich einverstanden, wies aber schon vorsorglich darauf hin, dass der städtische Topf für investive Sportfördermittel nicht besonders gut gefüllt sei.

Auch noch geklärt werden soll für die Zukunft, bis zu welchem Alter junge Menschen von der Stiftung profitieren können. Der CVJM hatte um Unterstützung gebeten, weil er ein Projekt mit dem Titel „Secret Kaiserslautern“ plant, das junge Menschen an unbekanntere Orte führen soll. Das Alter der Teilnehmer wurde mit 18 bis 27 angegeben. Nicht alle im Hospitalausschuss vertraten die Auffassung, dass das mit dem Stiftungszweck, also konkret der Förderung der Jugendhilfe, in Einklang zu bringen ist.