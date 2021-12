Ein Konzert mit traditioneller irischer Musik und Poems zur Weihnachtszeit steht am 9. Dezember, 20 Uhr, in der Apostelkirche auf dem Programm . Unter der musikalischen Leitung von Eoin McQuinn wollen preisgekrönte irische Musiker den wahren Geist der irischen und keltischen Vergangenheit und Adventszeit zu den Besuchern bringen.

Musik, Poesie und weihnachtliche Lieder werden dabei mit einem Ensemble aus Irish Harp, Fiddle, Akkordeon, Gitarre und Uilleann Pipes interpretiert. Auch eine Hommage an den „soft shoe step“ steht auf dem Programm. Auf der Bühne treten an: Theresa Kavanagh (Fiddle, Gesang, Tanz). Dan O’ Callaghan (Uilleann Pipes, Gesang, Whistles), Aisling Urwin (Harp, Gesang), Mike Galvin (Gitarre, Gesang), Eoin McQuinn (Bodhrán, Saxophon). Der Veranstalter verspricht „eine bewegende Klangreise durch das winterlich-weihnachtliche Irland“. Karten zu der Veranstaltung in der Apostelkirche gibt es derzeit noch an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.