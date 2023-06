Bis spät abends noch die Sonne genießen, am Besten mit einem kühlen Getränk in der Hand, das fühlt sich schon nach Urlaub an. Aber was trinken die Lautrer eigentlich bei wärmeren Temperaturen? Wie Ioannis Papadopoulos verrät, ist jetzt im Sommer, wo die Leute draußen sitzen können, in der Altstadt besonders viel Betrieb.

Seit 23 Jahren ist er der Besitzer des „Barcode“ in der Fruchthallstraße. Mit Getränken kennt Papadopoulos sich also aus. „Frozen Mojito“, antwortet der Barkeeper zunächst auf die Frage, was bei ihm im Sommer am meisten getrunken wird. Dieser gefrorene Rum-Cocktail werde vor allem von Studenten bestellt. Um ihn zu zubereiten verwendet Papadopoulos Bacardi, braunen Zucker, Crushed-Ice, Lime-Sirup, acht Blätter Minze, vier Zentiliter Wasser und „einen Schluck“ Sprite. Das Ganze gibt er dann in den Mixer.

Nach kurzem Überlegen zieht der Gastronom jedoch seine Antwort zurück: „Nein, wenn ich noch mal drüber nachdenke … Der beliebteste Sommer-Cocktail ist definitiv der ,Mojito Razz’.“ Dieser werde, nicht wie der „Frozen Mojito“ mit herkömmlichem Bacardi, sondern mit Bacardi Razz zubereitet. Himbeeren, brauner Zucker, Lime-Sirup, Minze und ein Schluck Sprite gehören außerdem in den perfekten „Mojito Razz“. Garniert werde das Ganze dann mit Himbeeren und Minzblättern. Das kühle Getränk sei in diesem Jahr „der Renner“. „Wenn das Wetter gut ist, verkaufen wir bis zu 100 Stück davon an einem Wochenende“, berichtet der 52-Jährige, „viele Leute kommen nur wegen dieses Cocktails.“ Jetzt im Sommer sei sowohl unter der Woche als auch am Wochenende stets Betrieb in der Bar. „Jedes zweite Getränk ist ein Cocktail“, sagt Papadopoulos.

Das Lieblingsgetränk des Gastronomen selbst hingegen ist der „Moscow Mule“, der aus Wodka, Limettensirup, Lime Juice, einer kleinen Flasche Ginger-Bier und Eis besteht. Zum Garnieren werden zwei Scheiben Gurken verwendet. „Der geht das ganze Jahr über gut“, erklärt der Barkeeper.