Am Freitag werden die Corona-Schutzmaßnahmen in Kaiserslautern weiter gelockert. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner an fünf Werktagen in Folge unter 50 lag, sind nun laut Stadtverwaltung weitere Erleichterungen beim Amateursport und der Kultur möglich.

Kultureinrichtungen: In öffentlichen und gewerblichen Kultureinrichtungen sind ab Freitag mehr Zuschauer erlaubt: Statt bisher 100 dürfen im Freien laut Stadtverwaltung bis zu 250 Gäste kommen.

Breiten- und Laienkultur: Erleichterungen gibt es auch für Chöre oder Theatergruppen. Im Freien dürfen Gruppen der Breiten- und Laienkultur in kleinen Gruppen bis zu 20 Personen sowie einer Probenleitung üben. Im Innenbereich darf unter einer Leitung mit maximal zehn Personen geprobt werden, beziehungsweise mit bis zu 25 Kindern bis einschließlich 14 Jahre.

Musik- und Kunstunterricht: Musik- und Kunstunterricht außerhalb der Schule ist im Freien in Gruppen von bis zu 20 Personen und einem Lehrer zulässig. Außerdem können bis zu 25 Kinder bis einschließlich 14 Jahre auch im Innenbereich unterrichtet werden.

Sport: Im Freien dürfen Amateur- und Freizeitsportler ab Freitag in Gruppen von maximal 20 Personen und einem Trainer ihrem Hobby nachgehen, auch in Kontaktsportarten. Im Innenbereich ist kontaktloser Sport unter Anleitung eines Trainers in Gruppen mit bis zu maximal zehn Personen aus verschiedenen Haushalte möglich. Zudem können sogar bis zu 25 Kinder bis einschließlich 14 Jahre im Innenbereich auch in Kontaktsportarten trainieren, wenn ein Trainer dabei ist.

Beim Training und bei Wettkämpfen des Profi- und Spitzensports sind im Freien statt bisher 100 künftig bis zu 250 Zuschauer zulässig.

Vollständig geimpfte und genesene Personen werden – mit Ausnahme der maximal zulässigen Zuschauerzahl bei Sport- und Kulturveranstaltungen – bei den genannten Personenbegrenzungen nicht mitgezählt.

Grund der Lockerungen, die am Freitag in Kraft treten, ist laut Stadtverwaltung, dass die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 50 lag. Nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz sind hierfür nicht mehr die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Zahlen maßgeblich, sondern die des Landesuntersuchungsamtes – und zwar unter Berücksichtigung der ausländischen Stationierungsstreitkräfte. Das Landesuntersuchungsamt gab die Inzidenz für die Stadt am Mittwoch mit 19,7 an. Im Landkreis, wo diese Lockerungen bereits seit geraumer Zeit gelten, lag der Wert bei 8,9. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldet für Mittwoch zwölf bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, neun in der Stadt und drei im Landkreis Kaiserslautern.

Unterdessen hat das Land Rheinland-Pfalz weitere Lockerungen für Sport, Kultur und Freizeit in Aussicht gestellt, die ab 18. Juni und am 2. Juli in Kraft treten sollen. Dann dürfen mehr Zuschauer zu Kulturveranstaltung kommen, auch bei privaten Feiern sollen dann mehr Gäste erlaubt sein.