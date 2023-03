Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die richtigen Handgriffe können Leben retten: Im Notfall sind Erste-Hilfe-Kenntnisse wertvoll. Aber was tun, wenn man nicht weiß, ob der Verletzte an Covid-19 erkrankt ist? Axel Gilcher, Beatrix Seeger und Felix Meinhard vom Deutschen Roten Kreuz haben Lisa Demmerle erklärt, worauf es als Ersthelfer in der Corona-Pandemie ankommt.

Mund-zu-Mund-Beatmung mit Maske: Oder wie sollte man als Laie Erste-Hilfe-Maßnahmen während der Corona-Pandemie durchführen?

Beatrix Seeger: