Kunst, Kultur, lange Nächte und die Suche nach einem dauerhaften Zuhause: All das treibt den Verein für Subkultur in Kaiserslautern (Sukura) um. Im RHEINPFALZ-Gespräch erläutert der Vorsitzende Lukas Theisen außerdem, warum Sukura in diesem Jahr nicht an der Langen Nacht der Kultur teilnimmt.

Frage: Wie geht es dem Sukura-Verein aktuell?

Theisen: Generell sehr gut. Wir sind in den letzten Monaten gewachsen, konnten viele Künstler und Unterstützer gewinnen.