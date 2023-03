Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Carl Zellers in der Kurpfalz spielende Operette „Der Vogelhändler“ sollte Ende Februar am Pfalztheater Kaiserslautern Premiere haben. Corona hat dies verhindert. Sie wird aber am 4. und 6. März in Ludwigshafen gezeigt. Konstanze Führlbeck hat sich mit Regisseur Thomas Winter über seine Lesart des populären Stücks unterhalten.

Operetten haftet das Vorurteil an, altbacken und „plüschig“ zu sein. Wie macht man also ein Werk wie den „Vogelhändler“ interessant?

Nun,