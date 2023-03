Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tobias Markutzik leitet das traditionelle Weihnachtskonzert der Kantorei Kusel. Zum ersten Mal seit der Pandemie findet es wieder am vierten Advent in der Protestantischen Stadtkirche Kusel statt. Konstanze Führlbeck hat sich vorab mit dem Kantor unterhalten.

Was spielen Sie im Konzert am letzten Advent?

Am vierten Advent werden Werke gespielt von Anton Diabelli, Gerald Finzi, Johann Sebastian Bach und Franz Xaver Richter. Vom Namen her würde