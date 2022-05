Noch immer im Argen liegt die digitale Infrastruktur in Erlenbach. „Wir vermissen den flächendeckenden Ausbau der Digitalisierung“, kritisiert Petra Rödler (SPD).

Kaiserslautern bezeichne sich als Stadt zwar „Herzlich digital“, doch von einer schnellen Geschwindigkeit des Internets seien viele Bürger in Erlenbach weit entfernt. Dabei brüste sich Kaiserslautern damit, eine 5G-Stadt zu sein, so Rödler in der Sitzung des Ortsbeirates. Seit eineinhalb Jahren setze sich der Ortsbeirat für ein schnelles Internet ein, doch passiert sei nichts. Rödler: „Was eine Internetverbindung angeht, leben wir noch in der Steinzeit.“ Wiederholt wurde die Verwaltung beauftragt, beim Land Rheinland-Pfalz Fördermittel zum Ausbau zu beantragen und Erlenbach in den Modellversuch Smart City und 5G mit einzubeziehen.