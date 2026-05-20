Der International Choir Rheinland-Pfalz Kaiserslautern feiert sein 40-jähriges Bestehen am 31. Mai mit einem großen Konzert in der Abteikirche Otterberg.

„Der Chor wurde 1985 als Ramstein Community Choir auf der Air Base Ramstein gegründet, ursprünglich waren nur Amerikaner dabei“, erzählt Connie Deßloch, die selbst seit 21 Jahren im International Choir Rheinland-Pfalz mitsingt. Es handelte sich dabei um Angehörige der Kirchenchöre in den Militärgemeinden, auch aus amerikanischen Schulen kamen Mitglieder. „Dann hat der Chor ein großes Projekt geplant, den ,Messias’ von Händel, und sich dazu für deutsche Gemeinden nach außen geöffnet, weil man für ein so großes Werk einfach mehr Sänger brauchte. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden.“

Heute sind die Mitglieder bunt gemischt. „Hauptsächlich singen Amerikaner und Deutsche, wir haben aber auch Sänger aus der Ukraine, aus Polen und aus Litauen“, sagte Stefan Deßloch, der seit 2008 im Chor ist. „Wir hatten auch schon Sänger aus England und Frankreich.“

Internationalität ist vorteilhaft

„Weil die Chorsprache Englisch ist, ist die Zugangshürde niedrig“, meint Malgorzata Schulze, seit zehn Jahren Chorsängerin und Vorsitzende des Vereins. „Wir proben alles auf Englisch. Wenn jemand eine Übersetzung braucht, wird auf Deutsch übersetzt. Diese Internationalität ist ein Vorteil, wir haben auch absichtlich einen amerikanischen Dirigenten. Da ist es viel lockerer. Wichtig ist, dass wir nicht nur gut singen, sondern auch viel Spaß zusammen haben.“ Auch das Repertoire ist bei amerikanischen Dirigenten in der Regel etwas breiter.

„Ich bin kein tyrannischer amerikanischer Dirigent, ich bin einfach ich“, schmunzelt Eric Weddle, der den Chor aktuell leitet. „Wir machen die unterschiedlichsten Sachen – ernste, klassische Stücke, Folk, Madrigale, Traditionals, Spirituals, Pop und vieles mehr. Jeder ist aus seiner eigenen Welt gekommen, um hier mitzumachen.“

Zusammenarbeit mit Orchestern

„Wir können alles singen“, bestätigt auch Malgorzata Schulze. „In der Vergangenheit haben wir immer wieder große Werke aufgeführt, zum Beispiel das ,Deutsche Requiem’ von Johannes Brahms. Die ,Nelson-Messe’ von Joseph Haydn haben wir bei unserem Gastspiel 2017 in der Carnegie Hall in New York gesungen“, erinnert sich Connie Deßloch.

Für solche Projekte hat der International Choir Rheinland-Pfalz immer wieder mit Orchestern oder Instrumentalsolisten zusammengearbeitet. „Die große Variabilität kommt beim Publikum gut an, aber auch die Proben sind dadurch sehr kurzweilig“, meint Stefan Deßloch.

Dynamik durch Fluktuation

Über die Jahre hinweg wurde der Chor langsam, aber stetig größer, obwohl durch die amerikanischen Mitglieder, die oft nur zwei oder drei Jahre hier sind, eine hohe Fluktuation besteht. Diese Wechsel haben den Chor durch die Dynamik frisch gehalten. 2020 traf die Coronapandemie den International Choir Rheinland-Pfalz wie so viele Chöre hart.

Aktuell zählt der Chor wieder über 60 Mitglieder, etwas mehr als die Hälfte davon sind Amerikaner. „55 kriegen wir schon auf die Bühne bei unserem Jubiläumskonzert in Otterberg“, meint Dirigent Eric Weddle. „Bei uns halten die vielseitige Musik die Gemeinschaft den Chor aufrecht“. Das verdeutlicht auch das Motto des Jubiläumskonzerts: „Ein Kreis, der bleibt – A Circle Unbroken“.

Chor als zweite Heimat

Für viele Mitglieder ist der Chor eine zweite Heimat geworden, Chorprobe und Konzert sind „safe spaces“, in denen man aus dem Alltag herauskommen kann und entspannt zusammen singt.

„Das ist unsere Stärke, dass wir flexibel sind und uns immer wieder neu anpassen“, betont auch Malgorzata Schulze. „Normalerweise sucht der Dirigent die Musik aus, aber bei Eric hat sich entwickelt, dass alle Chormitglieder Vorschläge machen dürfen, und normalerweise singen wir einige davon in der nächsten Saison. Den Leuten ist wichtig, dass sie auch etwas singen können, das aus ihrer Seele kommt. Wir genießen es, auf die Bühne zu gehen.“

Ziel: Mehr Mitglieder

Ein Chormitglied hat sogar ein Arrangement des Titels „A salty Dog“ der britischen Rockband Procol Harum für den Chor geschrieben, das auch beim Jubiläumskonzert aufgeführt wird.

Auf die Frage über seine Pläne mit dem Chor meint Eric Weddle lachend: „Das weiß ich noch nicht. Ich möchte aber auf jeden Fall noch mehr Mitglieder und die Diversität unseres Repertoires erweitern. Aktuell haben wir sehr viele Altos, die Frauen sind gewachsen wie Pilze nach dem Regen. Soprane haben wir nicht so viele, die Männerstimmen sind dagegen ausgeglichen, etwa zehn Tenöre und zehn Bässe. Beim Singen kann man direkt mit seiner Stimme agieren und Musik machen. Und Musik tut der Seele gut!“

Termin

Jubiläumskonzert „Ein Kreis, der bleibt – Vier Jahrzehnte Choreinheit“, mit Stephanie Benton und Patrick Casey als Gastdirigenten, Sonntag, 31. Mai, 18 Uhr, Abteikirche Otterberg, Kirchstraße 10. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

