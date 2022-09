Nach zwei Jahren mit eingeschränktem Programm wird in diesem Jahr wieder eine reguläre Interkulturelle Woche mit vielen Aktivitäten begangen. Vom 23. September bis zum 3. Oktober können sich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in Kaiserslautern bei vielen Veranstaltungen begegnen und ins Gespräch kommen.

Im Jahr 1973 endete der Anwerbestopp ausländischer Arbeitskräfte – und überrascht stellten Politik und Gesellschaft fest, dass die „Gastarbeiter“ nicht in ihr Heimatland zurückgingen. So wurde der „Tag des ausländischen Mitbürgers“ ins Lebens gerufen, aus dem dann die Interkulturelle Woche (IKW) wurde.

Heute beteiligen sich rund 500 Kommunen Deutschlands daran. „In Kaiserslautern ist es mittlerweile die 16.“, weiß Ulrike Ebert-Wenski, Caritas-Mitarbeiterin und IKW-Organisatorin vom Netzwerk Migration und Integration Stadt und Landkreis Kaiserslautern. Zusammen mit vielen Organisationen und Akteuren wird in 14 Veranstaltungen die Möglichkeit geboten, sich mit Themen des interkulturellen Lebens auseinanderzusetzen und zu informieren. Das Motto der diesjährigen Interkulturellen Woche lautet „offen geht“.

21.236 ausländische Mitbürger leben derzeit in Kaiserslautern, „10.634 davon haben eine doppelte Staatsangehörigkeit“, weiß Alexander Pongrácz, Integrationsbeauftragter der Stadt. Die Anzahl der Einbürgerungen ist in den vergangenen Jahren gestiegen, „vor zehn Jahren waren es rund 200 pro Jahr, jetzt waren es bis 20. September schon 278“.

Die Ukrainer sind inzwischen die fünftgrößte Gruppe der Ausländer

Die meisten in Kaiserslautern lebenden Ausländer kommen aktuell aus Syrien (2435), dicht gefolgt von Polen (2408) und Russland (2008). Die USA, Ukraine (1812), Kasachstan, Türkei, Italien, Bulgarien und Portugal (1145) sind die weiteren am häufigsten vertretenen Nationen. Die Ukraine war im vergangenen Jahr noch nicht unter den „Top Ten“, doch mit rund 330 schon vor dem Krieg recht groß, „was wohl ein Grund für den hohen Zuzug nach Kaiserslautern ist“.

Die Auswirkungen der IKW will Pongrácz „nicht überhöhen“, aber er hofft, „eine Zeit lang das Augenmerk auf das Thema zu lenken, und in persönlichen Gesprächen Begegnungen auf Augenhöhe“ zu ermöglichen. Die IKW ziele nicht nur auf die Menschen, die hierher kommen, sondern auch auf die Aufnahmegesellschaft, betont er ebenso wie Ebert-Wenski: „Es reicht nicht, nur zu fordern, ,Die sollen sich integrieren’“; zum Beispiel müsse man auch für Rassismus sensibilisieren. Am besten gelinge Integration durch gemeinsame Alltagsaktivitäten wie Kochen, meint Pongrácz, so dass etwaige Unterschiede gar nicht mehr auffallen.

Russischer Sänger gewinnt ukrainische Kinder für einen Chor

Als Herzstück der IKW bezeichnen beide deshalb den „Markt der Begegnung“, der nach zweijähriger Corona-Pause am Samstagvormittag auf dem Schillerplatz stattfindet. Neben den vielen dort aktiven Institutionen und dem Bühnenprogramm hebt Pongrácz einen kurzfristig ins Programm genommenen Auftritt hervor: „Der russische Sänger und Chorleiter Vladimir Gerasimov hat es geschafft, einen ukrainischen Kinderchor zusammenzustellen.“

Neu ist außerdem die Beteiligung der Europäischen Kommission in Deutschland und des Europe Direct Kaiserslautern. Sie sind nicht nur auf dem „Markt der Begegnung“, sondern zum Auftakt findet am Freitagabend im Benderhof ein „EU-Pub Quiz“ rund um die Themen der Europäischen Union statt. „Es winken attraktive Preise“, meint Pongrácz. Das Programm ist auch auf Instagram, Facebook, kaiserslautern.de einzusehen.

Programm

Freitag, 23. September, 19.30 Uhr, Benderhof, Richard-Wagner-Straße: EU-Pub Quiz.

Samstag, 24. September, „Markt der Begegnung“, 10 bis 14 Uhr, Schillerplatz.

Sonntag, 25. September, 15 bis 18 Uhr, Vielfalter KL, Pirmasenser Straße 20a: Kreativprogramm für Kinder. Malteser Hilfsdienst, an der Martinskirche, ab 12 Uhr: „Interkultureller Austausch“ mit Essen und Bilderausstellung.

Montag, 26. September, Caritas-Zentrum, Engelsgasse 1: „Aquarellmalerei mit Frauen“, Anmeldung an sabine.nicola@caritas-speyer.de.

Mittwoch, 28. September, 17 Uhr, ab Parkplatz „Entersweiler Mühle“: „Bewegung für Alle“; Spazieren, Laufen, Inlinern... Atlantische Akademie, Lauterstraße 2, Raum C409, 18 Uhr: Vortrag „Die Situation der arabischen und muslimischen Minderheiten in den USA seit 9/11“ von Katharina Motyl, Universität Mannheim. Infostand in der Innenstadt, Verbraucherzentrale RLP, 13 bis 17 Uhr: Kurzberatungen zu Energiekosten etc. DRK-Kreisverband Land, Am Feuerwehrturm 6, Landstuhl, 18 bis 21 Uhr: Interkultureller Gesprächsabend mit Speisen.

Donnerstag, 29. September, 16 Uhr, vor der Martinskirche: „Interreligiöses Friedensgebet“ des Forums Interreligiöser Dialog. Internationaler Bund, Kohlenhofstraße 10, 17 bis 21 Uhr: interkulturelles Kochen „Über den Tellerrand schauen…“ für alle zwischen zwölf und 26 Jahre. Anmeldung an JMD-Kaiserslautern@ib.de.

Samstag, 1. Oktober, Guimaraes-Platz 5, Deutsches Rotes Kreuz, 10 bis 15.30 Uhr: 4. Lautrer Jakkolo-Turnier.