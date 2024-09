Mehr als 700 Städte, Landkreise und Gemeinden veranstalten bundesweit vom 21. bis zum 29. September eine Interkulturelle Woche. Auch Kaiserslautern ist wieder dabei – und bietet mit 24 Angeboten und Veranstaltungen ein buntes Programm. Schon vor dem offiziellen Auftakt der Woche gibt es am Sonntag, 15. September, im Union-Studio für Filmkunst um 18 Uhr den Film „Fremont“ zu sehen. Die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz zeigt dieses Filmdrama über die Suche nach Glück einer jungen Afghanin in Kalifornien. Eine Frage-und-Antwort-Möglichkeit mit dem digital zugeschalteten Regisseur Babak Jalali wird auch angeboten. Mit dem „Markt der Begegnung“ steht auf dem Schillerplatz am 21. September der offizielle Auftakt der Interkulturellen Woche auf dem Programm. Von 10 bis 14 Uhr präsentieren sich an 20 Ständen Vereine und Institutionen, während auf der Bühne ein abwechslungsreiches Programm geboten wird. Es folgen über die gesamte Woche verteilt etliche weitere Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Weitere Infos gibt es im Internet auf interkulturellewoche.de/2024/kaiserslautern.