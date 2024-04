Die Interessengemeinschaft (IG) Betzenberg lädt für Montag, 8. April, 18 Uhr, zu einer weiteren Bürgerversammlung in die Speisekneipe Servus, Kantstraße 64, ein. Diesmal sollen die Bürger mit Politikern aus Stadtrat und Stadtvorstand über die Pläne zur Entwicklung des Betzenberges und die Verkehrssituation diskutieren.

Bei einer ersten Bürgerversammlung am 11. März hatte die Interessengemeinschaft Experten der Raum-, Stadt- und Mobilitätsplanung eingeladen, um deren Sicht auf die Entwicklung der noch freien Flächen rund um das Fritz-Walter-Stadion zu hören. Nun soll mit den politischen Entscheidungsträgern diskutiert werden. Laut Reinhard Schüler, Mitglied der IG, wird am Montag auch eine Petition mit 638 Unterschriften an Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) übergeben. Darin fordern die Unterzeichner die Wiedereinführung von Anwohnerausweisen und die damit verbundene Sperrung der Zufahrt zum Betzenberg für Zuschauer an Spieltagen. Nicht dabei sein kann Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD). Sie bedauere das sehr, sagte sie auf Nachfrage, sie sei aber bei der Eröffnung der Industrietage der US-Streitkräfte gebunden.

Die Stadt plant, auf dem 14 Hektar großen Areal um das Stadion ein neues Quartier zu entwickeln. Die Interessengemeinschaft möchte die Anliegen der aktuellen Bewohner des Betzenbergs artikulieren. Sie prangert unter anderem die Verkehrssituation bei Heimspielen des FCK an.