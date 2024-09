Die Gartenschau Kaiserslautern verwandelt sich vom Donnerstag, 5., bis Samstag, 7. September, in einen Mint-Erlebnisort. Die Veranstaltung „Mi(n)tmachwelt Experimentiertage“ bietet ein abwechslungsreiches Programm, das speziell auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten ist.

Während der drei Tage können die Teilnehmenden interaktive Angebote in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (Mint) erleben. Am Samstag, 7. September, erwartet Kinder und Jugendliche ab vier Jahren eine spannende Ausstellung. Von 11 Uhr bis 17 Uhr können sie Experimente zum Lotuseffekt durchführen, Wasser unter dem Mikroskop untersuchen sowie Roboter programmieren und an einem Roboterrennen teilnehmen. Eine besondere Attraktion ist die Wissenschaftsshow der Physikanten, die mit humorvollen und verblüffenden physikalischen Tricks wie der Riesen-Wirbel-Ring-Kanone und einem implodierenden Fass aufwarten.

Interesse an Mint-Fächern wecken

Am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. September, finden vormittags Workshops für Schüler der Klassenstufen acht bis 13 statt – diese Veranstaltung ist allerdings bereits ausgebucht. In diesen Workshops werden verschiedene Mint-Themen behandelt, und die Teilnehmenden erhalten vertiefte Einblicke in Mint-Anwendungen. Ziel ist es, das Interesse an Mint-Fächern zu wecken und möglicherweise für ein Studium oder eine Ausbildung in diesen Bereichen zu begeistern.

Die Veranstaltung wird von der Wipotec-Gruppe, der Hochschule, der RPTU, dem Verein Zukunftsregion Westpfalz und von der Lebenshilfe organisiert. Für die Teilnahme am Samstag, 7. September, genügt ein reguläres Zugangsticket zur Gartenschau, das am Haupteingang erhältlich ist. Weitere Infos gibt’s auf der Internetseite https://www.zukunftsregion-westpfalz.de/.