Weil ein 23-Jähriger seinen Geldbeutel verloren hat, muss er jetzt mit einem Strafverfahren rechnen. Das Portemonnaie wurde in der Nacht zum Montag bei der Polizei in der Kaiserslauterer Logenstraße in den Briefkasten geworfen. Eine Fundsache. Bis dahin nichts Unübliches oder Verdächtiges, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Als die Beamten den Geldbeutel durchsahen, um dessen Eigentümer zu ermitteln, fanden die Ordnungshüter zunächst drei kleine Tütchen und die Ausweispapiere des 23-Jährigen. Die Tütchen hatten es dann allerdings in sich: Geringe Mengen Rauschgift, Cannabis, in der einen Tüte und Amphetamin in den anderen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, schließlich ist offen, ob die Tütchen dem Geldbeutelbesitzer gehören oder ihm untergejubelt wurden.