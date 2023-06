Die Digitalisierung hat fast alle Bereiche der Gesellschaft massiv verändert. Das Center for Ethics and the Digital Society (CEDIS) an der RPTU beschäftigt sich mit den ethischen Fragen dieser Transformation. In einer digitalen Gesprächsreihe können Interessierte darüber mit Experten diskutieren.

Besonders die Künstliche Intelligenz (KI) stellt Politik, Wirtschaft und Kultur vor große Herausforderungen. Für Dienstag, 13. Juni, 18 Uhr lädt das interdisziplinäre CEDIS zum ersten rund einstündigen Austausch ein. Zum Auftakt werden sich die beiden CEDIS-Sprecherinnen Karen Joisten (Professorin der Philosophie) und Mandy Schiefner-Rohs (Professorin der Pädagogik) in einer Diskussion über ethische Kontroversen im digitalen Kontext austauschen. Im Fokus stehen Beispiele aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die das Doppelgesicht von digitalen Technologien aufzeigen und somit aktuelle ethische Fragestellungen plastisch werden lassen.

Die Gesprächsrunde bietet Gelegenheit für Studierende, Forschende und Interessierte aus der Öffentlichkeit mit den beiden Expertinnen ins Gespräch zu treten. Die Veranstaltung ist kostenfrei und für alle Interessierten über eine Online-Plattform zugänglich. Eine Anmeldung ist erforderlich, um den Zugang zur Veranstaltung zu erhalten. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular ist unter https://rptu.de/cedis/angebote zu finden.

Im CEDIS erforschen Wissenschaftler aus Philosophie, Informatik, Pädagogik, Germanistik, Soziologie, Politikwissenschaften und Psychologie an der RPTU, welche Chancen und Risiken Schlüsseltechnologien bergen. In der nächsten digitalen Gesprächsrunde am Dienstag, 4. Juli, wird ChatGPT im Fokus stehen.