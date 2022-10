Die Eltern der integrativen Kindertagesstätten der Lebenshilfe haben sich am Samstag in der Einrichtung am Nussbäumchen getroffen, um eine Demonstration bei der Stadtratssitzung am 7. November im Kaiserslauterer Rathaus zu planen.

Die Eltern fürchten, dass die Qualität der Betreuung der Kinder nicht aufrecht erhalten werden kann, wenn das neue Kita-Gesetz umgesetzt wird wie geplant. Derzeit besuchen 300 Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen die Kitas der Lebenshilfe in der Stadt, am Nussbäumchen, am Stadtpark, an der Galgenschanze und in der Kita von Wipotec. Kinder mit Beeinträchtigung erhalten bisher in den Einrichtungen durch festangestellte Heilpädagogen, Logopäden und Ergotherapeuten die Therapie, die sie aktuell brauchen. Ab dem kommenden Jahr sollen aber alle Einzelleistungen über ein Rezept verordnet werden. Die Lebenshilfe könnte sich dann keine festen Therapeuten mehr leisten. Laut Lukas Schur, Elternbeiratsvorsitzender der Kita Nussbäumchen, und Steffi Radlow vom Elternbeirat der Kita Stadtparkhelden fühlen sich die Eltern von der Politik im Stich gelassen. Sie trafen sich am Samstag für Fotoshootings, um Plakate zu malen und sich auszutauschen. Sie appellieren an die Lokalpolitik, nicht die Gesetze zu wälzen, sondern auf die Auswirkungen der betroffenen Kinder zu schauen. Der Qualitätsverlust, der mit der Neuregelung einhergehe, sei nicht hinnehmbar. David Lyle, geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe, hat den Eindruck, dass die zuständigen Stellen, auch in den Ministerien, nach der Medienberichterstattung das Problem inzwischen erkennen und ernst nehmen. Man müsse den Druck aber hochhalten. Er suche nun das Gespräch mit den Fraktionen. Kaiserslauterns Sozialdezernentin Anja Pfeiffer (CDU) hatte gegenüber der RHEINPFALZ gesagt, man versuche, nach den Vorgaben des Städtetages, eine Zwischenfinanzierung hinzubekommen. Ziel sei es, dass alle Kinder über den Jahreswechsel hinaus mit dem bisherigen Leistungsumfang versorgt werden können.