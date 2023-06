Am 18. Juni richtet der VfB Reichenbach in der Ortsgemeinde Reichenbach-Steegen seinen Integrationslauf aus. Es ist die fünfte Auflage des Volkslaufes, der nach der Corona-Pause nun wieder stattfinden kann.

Von 2016 bis 2019 richtete der VfB Reichenbach viermal den Integrationslauf aus. Die Laufveranstaltung bereicherte viermal das Kulturwochenende am Sonntagvormittag. In diesen vier Jahren überquerten fast 1500 Starter jeden Alters Start und Ziel. Sie waren in verschiedenen Wettbewerben dabei und setzten gemeinsam ein Zeichen für Integration und Inklusion. 2019 war mit 438 Teilnehmenden das Rekordjahr.

Lauftreff feiert zehnjähriges Bestehen

Dann kam Corona, und die beliebte Veranstaltung konnte nicht durchgeführt werden. Nun aber gibt es am Sonntag die Neuauflage. Gemeinsam mit dem Lauftreff des VfB Reichenbach, der in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen feiert, kann der Integrationslauf zum fünften Mal ausgerichtet werden. „Wir freuen uns über jeden Starter“, sagt Mark Rheinheimer, der dem geschäftsführenden Vorstand des VfB Reichenbach angehört, und geht auf die Entstehungsgeschichte des Laufs ein. So habe man nach der Flüchtlingskrise 2015 ein Zeichen setzen wollen und den Integrationslauf ins Leben gerufen.

Dabei werden fünf Strecken angeboten. Die Spaziergänger und Wanderer (ohne Alterseinschränkung) starten um 9 Uhr auf eine 5,9 Kilometer lange Strecke, ebenso die Nordic Walker (ab dem zwölften Lebensjahr). Um 9.30 Uhr beginnt der Schülerlauf (Kinder sechs bis elf Jahre) über 1,6 Kilometer, der „Lummerland Kids-Run“ (Kinder bis sechs Jahre) über 0,5 Kilometer folgt um 10 Uhr. Der Hauptlauf über 8,6, Kilometer startet um 10.30 Uhr. Die Teilnahme am Hauptlauf mit sechs Altersklassen ist erst ab zwölf Jahre möglich. Start und Ziel sind am Sportgelände des VfB Reichenbach.

Viele Preise

In den unterschiedlichen Kategorien gibt es für die ersten Drei Preise. Zusätzlich wird der größte Verein beziehungsweise die größte Gruppe aus der Ortsgemeinde prämiert. Dabei werden die Teilnehmenden aller Wettbewerbe gezählt. Ebenso wird die größte Laufgruppe des Hauptlaufes geehrt.

Für den Lauf ist eine Online-Anmeldung bei my.raceresult.com eingerichtet. Informationen zur Online-Anmeldung und zur Veranstaltung sind auch auf der Vereinshomepage unter https://www.vfbreichenbach.de/Breitensport/

Integrationslauf/2023/ zu finden. Startnummernausgabe und Anmeldungen sind am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr im Sportheim des VfB Reichenbach. Am Veranstaltungstag ist die Startnummernausgabe ab 8 Uhr im Sportheim, dann sind auch noch Nachmeldungen möglich.