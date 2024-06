Am Sonntag richtet der VfB Reichenbach in Reichenbach-Steegen seinen Integrationslauf aus. Es ist die sechste Auflage des Volkslaufes, der nach der Corona-Pause nun zum zweiten Mal wieder stattfindet.

Beim sechsten Integrationslauf am Sonntag, bei dem wie schon im Vorjahr Start und Ziel am Sportgelände des VfB Reichenbach sind, werden fünf Strecken angeboten. Die Spaziergänger und Wanderer (ohne Alterseinschränkung) machen sich um 9 Uhr auf eine 5,9 Kilometer lange Strecke, ebenso die Nordic Walker (ab dem zwölften Lebensjahr). Um 9.30 Uhr beginnt der Schülerlauf (Kinder sechs bis elf Jahre) über 1,6 Kilometer. Der „Lummerland Kids-Run“ (Kinder bis sechs Jahre) über 0,5 Kilometer folgt um 10 Uhr. Der Hauptlauf über 8,6, Kilometer startet um 10.30 Uhr. Die Teilnahme am Hauptlauf mit acht Altersklassen ist erst ab zwölf Jahre möglich. Der Hauptlauf ist in diesem Jahr wieder einer der acht Wertungsläufe des Laufladen-Cups. Im Vorjahr kamen beide Sieger vom TV Rodenbach: Lukas Rheinheimer (32:26 Minuten) und Regina Höh (39:10) siegten jeweils überlegen.

In den unterschiedlichen Kategorien gibt es für die drei Erstplatzierten Preise. Zusätzlich wird der größte Verein beziehungsweise die größte Gruppe aus der Ortsgemeinde prämiert. Dabei werden die Teilnehmenden aller Wettbewerbe gezählt. Außerdem wird die größte Laufgruppe des Hauptlaufes geehrt. Die drei Erstplatzierten des Hauptlaufes erhalten einen Sonderpreis.

Für den Lauf ist eine Online-Anmeldung bei my.raceresult.com eingerichtet. Informationen zur Online-Anmeldung und zur Veranstaltung sind auch auf der Vereinshomepage unter https://www.vfbreichenbach. de/Breitensport/Integrationslauf/ 2024 zu finden. Startnummernausgabe und Anmeldung am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr im Sportheim des VfB Reichenbach. Am Veranstaltungstag ist die Startnummernausgabe ab 8 Uhr im Sportheim, dann sind auch Nachmeldungen möglich.