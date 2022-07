30 Seiten umfasst es, seit kurzem ist es online zugänglich und es soll Kaiserslautern ein wenig weltoffener machen. Der Integrationsbeauftragte der Stadt, Alexander Pongracz, hat am Integrationskonzept mitgeschrieben. Er weiß um die Dynamik eines solchen Werkes und hat es ganz bewusst schlank gehalten.

Das Konzept umfasst die Themenfelder Bildung und Arbeit, Sprachförderung, Begegnung, Sicherheit und Anti-Rassismus, Ehrenamt, Partizipation, Beteiligung sowie Wohnbedarfe und Wohnraumversorgung. Für alle Bereiche wurden Idealzustände formuliert. „Die sind so ideal, wie man sich das nur vorstellen kann“, sagt Pongracz. Wie man den Zustand erreichen kann, sei in Zielen formuliert worden, wie diese Ziele erreicht werden können, sei in Maßnahmenvorschlägen festgehalten. Abgeschaut habe er sich das von einem Konzept einer Stadt in Nordrhein-Westfalen.

Pongracz’ Vorgänger im Amt, Gerhard Degen, habe die Überarbeitung des Konzeptes noch angeschoben, bevor er 2019 in den Ruhestand ging. Es fußt auf dem 2013 fertiggestellten Vorgänger-Konzept der Stadt, hat aber auch Elemente mit aufgegriffen, die in dem von der Bertelsmann-Stiftung und dem Beratungsunternehmen Phineo angeschobenen Projekt „weltoffene Kommune“ in den Jahren 2020 und 2021 bearbeitet wurden, berichtet Pongracz. Das Projekt, ursprünglich ins Leben gerufen von der Bundesbeauftragten für Integration, half, verkürzt gesprochen, Kommunen bei einem Selbstcheck. „Wie weltoffen sind wir“, sei die Frage gewesen, die sich Kaiserslautern gestellt habe, so Pongracz.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine verzögert das Konzept

Bereits im Februar gab der Stadtrat Grünes Licht für das Konzept, dass erst jetzt darüber wieder intensiver gesprochen werde, hänge unmittelbar mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine zusammen. Da habe es, Stichwort Krisenstab, zunächst wichtigere Themen gegeben. Auf Basis des Konzepts können nun Projekte von einzelnen Trägern gefördert werden, die dabei helfen sollen, die im Konzept formulierten Ziele umzusetzen. Voraussetzung: Der Haushalt der Stadt muss zunächst einmal genehmigt werden. Bewerbungen können dennoch bereits eingereicht werden.

Ganz ohne Zahlen kommt das Konzept nicht aus, in der Einleitung wird die Ist-Situation beschrieben. So liegt das Verhältnis von Menschen ohne Migrationshintergrund zu Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt (Stand 2018) bei fast genau zwei zu eins: 64 Prozent (rund 66.0000 Menschen) haben keinen Migrationshintergrund, fast 37.000 (36 Prozent) haben einen.

Angesichts der Veröffentlichung des Konzeptes bleibt Pongracz Realist: „Das Problem von Konzepten ist, dass sie eine kurze Haltbarkeit haben.“ Daher sei es wichtig, das Konzept kontinuierlich fortzuschreiben, die Inhalte ständig zu überprüfen, dabei auch gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen. „Vielleicht nehmen wir irgendwann auch das Feld Gesundheit und Prävention auf“, sagt Pongracz mit Blick auf die Corona-Pandemie, die das Thema auf einen Schlag sehr stark in den Fokus rückte.

Insgesamt wünscht sich Pongracz einen weiteren Blick, bei dem auch andere Gremien, die Diversitätsarbeit leisten, in den Fokus rücken können, ihre Bemühungen um den Abbau von Barrieren – in allen Bereichen – sichtbar machen. „Wir sind alle divers.“

Info

Das Integrationskonzept der Stadt ist auf der Homepage der Stadt unter www.kaiserslautern.de abrufbar. In die Suchmaske „Integrationskonzept“ eingeben, das Konzept kann als PDF-Datei heruntergeladen werden.