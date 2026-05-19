Der Lauterer Basketballverein Thunderbolts blickt auf seine bislang erfolgreichste Saison zurück. Kerstin Coursey über Höhenflug und Hürden, Projekte und Perspektiven.

Frau Coursey, Sie sind die starke Frau im Hintergrund der Thunderbolts. Sind Sie überrascht von der aktuellen Erfolgsstory?

Der Erfolg ist eine Teamleistung. Daran haben sehr viele bei den Thunderbolts mitgestrickt. Dr. Robert Lahr ist der Vorsitzender der Thunderbolts. Ich bin die zweite Vorsitzende. Privat in unserer Familie mit drei Kindern, von denen die beiden Mädchen Basketball spielen und die Älteste bereits im Damenteam auf Korbjagd geht, dreht sich natürlich fast alles um den Basketball. Aktuell trainiert mein Mann Mario fünf Mannschaften in unserem Verein. Zusätzlich haben wir sieben weitere Trainer. Alle arbeiten ehrenamtlich. Alle ziehen an einem Strang. Deshalb freuen wir uns riesig über die Mega-Saison und die vielen Erfolge. So lange gibt es ja die Thunderbolts noch nicht auf der pfälzischen Basketball-Bühne. Das ist eine außergewöhnliche Leistung, was in dieser Runde passierte.

Warum gab es 2023 die Gründung der Thunderbolts? Viele waren zuvor noch beim 1. FC Kaiserslautern.

Das stimmt. Einige Spielerinnen. Auch mein Mann Mario war früher Trainer beim FCK. Durch unterschiedliche Perspektiven gründeten wir vor drei Jahren den neuen Verein Thunderbolts in Kaiserslautern. Die jüngste Entwicklung zeigt: die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, war damals richtig.

Wie hat alles begonnen? Und wie groß ist der „neue“ Lauterer Basketballverein jetzt?

Wir starteten 2023 in unsere erste Saison mit fünf Mannschaften. Jeweils zwei weibliche und männliche Nachwuchsteams und eine Herrenmannschaft. Wir trainierten zu Beginn auf Freiplätzen und hatten nur begrenzte Hallenkapazitäten zur Verfügung. Heute nach dieser nur kurzen Zeit sind bei uns zwölf Jugendteams, inklusive einer U10-Mini-Mannschaft, und drei Seniorenteams gemeldet. Die Mitgliederzahl stieg bei Vereinsgründung von 40 auf mittlerweile 235 Mitglieder. Das macht uns alle stolz. Die vielen Meisterschaften und der Pfalz-Pokalsieg diese Runde zeigen, dass wir mit den Thunderbolts nicht nur ein großer, sondern auch ein erfolgreicher Verein innerhalb des Basketballverbandes Pfalz, bei dem Nachwuchsförderung groß geschrieben wird, geworden sind. Angebot und Qualität stimmen. Das Geheimnis unseres starken Wachstums und der Erfolge ist unser Vereinsmotto „One team, one family“. Wir legen großen Wert auf das Miteinander und leben den Zusammenhalt. Unser Verein, unsere Basketballbewegung wird von einer starken Community getragen.

Wie zeigt sich das ganz konkret?

Herkunft oder Religion spielen bei uns keine Rolle, bei den Thunderbolts wird Integration groß geschrieben. Wir haben viele Nationalitäten bei unseren Mitgliedern. Das ist schön und bereichert unser starkes Zusammensein. So gibt es beispielsweise zweimal im Jahr eine große Vereinsfeier, bei der Spezialitäten aus den jeweiligen Heimatländern mitgebracht werden und wir so immer wieder aufs Neue ein tolles Buffet zusammenstellen. Das ist nicht nur lecker und interessant, sondern stärkt auch unsere Verbindungen. Wir pflegen unsere Gemeinschaft mit gemeinsamen Freizeiten oder Auslandsfahrten, wie jüngst die Teilnahme an einem Turnier in Frankreich in den Osterferien. Großen Zuspruch erfahren wir in den letzten ein, zwei Jahren durch viele Neuzugänge und Jugendliche, die auch aus dem Umland von Kaiserslautern zu uns kommen. Einige scheuen nicht einmal weite Wege aus Ludwigshafen, Rockenhausen, Speyer und Worms oder aus dem Saarland, um bei den Thunderbolts Basketball zu spielen. Das ist klasse. Doch wir müssen auch mit einer großen Fluktuation klarkommen, da bei uns auch Kinder und Jugendliche trainieren und spielen von amerikanischen Eltern, die auf der Air-Base arbeiten. Aber das klappt gut und bereichert das Miteinander.

Bei den guten Kontakten zu den amerikanischen Stützpunkten in Ramstein und Vogelweh spielt sicherlich Ihr Mann Mario eine große Rolle.

Das stimmt. Mario war über 20 Jahre aktiver Soldat und hat natürlich sehr gute Verbindungen. Auch sind einige unserer Coaches aktuell noch aktive Soldaten. Durch sie und auch Mario kommt die gute Zusammenarbeit mit den Amerikanern und der Base zustande. Das bringt uns durchaus Vorteile. So haben wir mit unserem starken Wachstum und den vielen Mannschaften große Hallenprobleme - besonders im Winterhalbjahr, wenn die Sporthallen stark ausgelastet sind. In dieser Zeit können wir immer wieder einmal auf die Air-Base Vogelweh ausweichen. Das hilft enorm. Wir sind dennoch in Zukunft weiter bemüht, als großer, erfolgreicher Verein unsere Hallenzeiten in Kaiserslautern unserem Wachstum entsprechend weiter auszubauen.

Sie planen schon die Zukunft. Immerhin spielt Ihr Damenteam nächste Saison in der Oberliga.

Ziele zu haben und Herausforderungen aktiv anzunehmen, bringt uns voran. Wir werden weiterhin unseren Hauptfokus bei der Jugend haben. Eine vernünftige Nachwuchsförderung ist wichtig, um Jugendliche zu begeistern und um Schritt für Schritt zu wachsen. Die Oberliga kommende Runde bei den Damen soll genauso wie die Bezirksliga nach der A-Klassen-Meisterschaft unseres Herrenteams nur ein Zwischenschritt einer langen, erfolgreichen Reise werden. Auch wenn das alles ein harter, steiniger Weg werden wird und vieles in den kommenden Jahren sich kontinuierlich mit Partnern und Förderern auf allen Ebenen entwickeln muss, haben wir bei den Damen als langfristiges Ziel die 2. Bundesliga im Visier. Bei den Herren können wir uns langfristig die 2. Regionalliga vorstellen.

Neben der „Mammutaufgabe“ bei den Thunderbolts sind Sie auch Vizepräsidentin Jugendsport beim Basketballverband Rheinland-Pfalz. Was bewegen Sie gerade auf Landesebene?

Die Aufgaben sind vielfältig und machen große Freude. Mit dem Landestrainer Thorsten Schulz planen wir aktuell ganz neu eine 3x3-Rheinland-Pfalz-Tour im Sommer für verschiedene Altersklassen. Für die U14- und U16-Jahrgänge, weiblich und männlich, wird es Tour-Stopps mit 3x3-Turnieren an verschiedenen Orten im Land geben. Der in den letzten Jahren dank der deutschen Erfolge bei den Olympischen Spielen in Paris so beliebt gewordene Wettkampf, bei dem auf dem halben Basketballfeld „Drei gegen Drei“ gespielt wird, soll dieses Jahr unter anderem in Germersheim, Speyer und Kaiserslautern stattfinden. Wenn das gut angenommen wird und funktioniert, planen wir, das 3x3-Format für alle Altersklassen auszubauen.