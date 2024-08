Ein Trend hält Einzug in unsere Innenstädte: Seit wenigen Wochen hat nun auch Kaiserslautern seinen ersten rund um die Uhr geöffneten Automatenkiosk. Neben Getränken, Snacks und Süßigkeiten bietet der „Hotspot 24/7“ in der Spittelstraße auch Hygieneartikel und Kondome. Ganz ohne Personal funktioniert aber auch ein E-Kiosk nicht.

Kontaktloses Einkaufen rund um die Uhr – was in vielen Urlaubsorten im Süden längst gängige Praxis ist, hält nun auch in unseren Gefilden Einzug. Freistehende Ladenlokale sind bekanntlich allerorten im Überfluss vorhanden. Die kleine Neonreklame an den einladenden Schaufenstern des Gebäudes in der Spittelstraße wirkt fast etwas schüchtern. Doch im Inneren findet der Kunde alles, was er in einem E-Kiosk erwartet.

Eindrücke aus dem Automatenkiosk. Foto: Dirk A. Leibfried

Mehrere klimatisierte Automaten, in Reih und Glied aufgebaut, beherbergen all das, was immer dann zur Neige geht, wenn normale Läden und Supermärkte bereits geschlossen haben: Getränke, Knabberzeug, Zigaretten, Rauchzubehör und Hygieneartikel wie Damenbinden oder Kondome. Zwei Kirmesautomaten runden das Angebot ab. Vorerst.

Etwas Bammel vor Sachbeschädigungen

Denn das Angebot wird sich im Laufe der Zeit ändern, besser werden, sich ein Stück weit auch an die Bedürfnisse anpassen, wie Emir Bölükbasi im RHEINPFALZ-Gespräch erklärt. Der 22-jährige Jungunternehmer aus Kaiserslautern, der bis vor knapp zwei Jahren noch im Donnersbergkreis beheimatet war, hat „viele weitere Ideen“ für seinen „Hotspot 24/7“. So sei er durchaus für Partner offen, die beispielsweise belegte Snacks oder ähnliches anbieten wollen. „Bis Ende des Jahres haben wir genug Erfahrungen gesammelt“, glaubt er.

Seine Bilanz nach den ersten fünf Wochen fällt trotz einiger technischen Probleme in der Eröffnungswoche überaus positiv aus. Ein bisschen Bammel vor Sachbeschädigungen hatte er schon, gesteht Bölükbasi, der bereits über Erfahrungen im Kiosk-Geschäft verfügt. „Diese Angst hat sich bisher nicht bewahrheitet, es musste noch keine Polizei kommen“, resümiert er erleichtert. Dazu mögen auch die Videoüberwachung und die Präsenz der Mitarbeiter beigetragen haben.

Altersnachweis bei E-Zigaretten und Vapes

Denn auch ein Automatenkiosk funktioniert nicht ganz ohne Personal. Während zwischen Freitag und Sonntag vorrangig die Sicherheit dominiert, will der „Hotspot 24/7“ in den ersten Monaten auch helfen und beraten, wenn Fragen zum Altersnachweis bei E-Zigaretten oder Vapes auftauchen. Betreiber Bölükbasi ist täglich zweimal vor Ort, um nach dem Rechten zu sehen, er und seine Mitarbeiter sind in Notfällen immer erreichbar. Ganz ohne logistischen Aufwand lässt sich schließlich auch ein E-Kiosk nicht betreiben.

Für den Einkauf im Automatenkiosk zahlen Kunden übrigens einen „absolut konkurrenzfähigen Preis“, wie Emir Bölükbasi sagt. Die Preise seien von Beginn an dem Lauterer Umfeld angepasst worden. So müsse niemand Angst haben, dass sich seine Preise im Vergleich zu denen bei Nacht-Tankstellen großartig unterscheiden.