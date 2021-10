Die Online-Veranstaltungsreihe „Insight InTU Research“ der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) geht in die nächste Runde: Für Donnerstag, 7. Oktober, laden das Referat Technologie und Innovation der TU zusammen mit der Offenen Digitalisierungsallianz Pfalz um 17 Uhr zu einem Beitrag rund um Verfahrenstechnik und Nachhaltigkeit ein. Professor Roland Ulber und Professor Erik von Harbou von der TU geben Einblick in ihre Forschung. Es geht dabei um „Lösungsansätze durch (Bio)Verfahrenstechnik: Nachhaltigkeit durch Rohstoffwandel“. Hauptzielgruppe der Reihe sind Unternehmen der Region. Interessierte aus Wissenschaft und Gesellschaft sind ebenfalls willkommen. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 5. Oktober, 12 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Informationen und Anmeldung: www.uni-kl.de/insight.