Die Polizei sucht den Fahrer eines roten Toyotas, der am Mittwochmorgen auf der Hauptstraße in einen Unfall verwickelt war und danach einfach wegfuhr. Kurz vor 8 Uhr musste ein 69-jähriger Autofahrer in Höhe der Aral-Tankstelle verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des Toyota bremste nicht rechtzeitig und prallte in das Heck des Wagens, schildert die Polizei den Unfallhergang. Am Auto des 69-Jährigen entstand Schaden in Höhe von mindestens 600 Euro, schätzt die Polizei. Während der Geschädigte am Fahrbahnrand anhielt, brauste der rote Kleinwagen in Richtung Otterbach davon. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631/3692150.