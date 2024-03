Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ohne Vorwarnung schlug er seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht und nahm im Anschluss noch dessen Mobiltelefon an sich. Da half am Montag in der Verhandlung vor dem Landgericht auch die Entschuldigung nicht. Der 38 Jahre alte Angeklagte muss hinter Gittern.

Ein Deutsch-Amerikaner soll am frühen Morgen des 15. Oktober in einem Schnellimbiss in der Kaiserslauterer Innenstadt einem 34-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, um dessen Mobiltelefon,