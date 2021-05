Eine Blockchain-Lösung, ein weiterentwickeltes Ultraschallgerät und ein Schlauchsystem für die Feuerwehr – Wirtschaftsminister Volker Wissing hat zwölf Unternehmen für ihre innovativen Produkte mit dem Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Darunter Arxum und GWU-Lasertechnik in Kooperation mit dem Photonik-Zentrum Kaiserslautern sowie Tacbag aus Landstuhl.

„Unsere rheinland-pfälzischen Unternehmen entwickeln Goldstandard“, sagte Wissing bei der Verleihung der Innovationspreise. „Die zwölf ausgezeichneten Unternehmen belegen, dass die Betriebe in Rheinland-Pfalz nicht müde werden, sich neu zu erfinden. Sie entwickeln neue Ideen und Projekte und präsentieren Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit“, so der Minister.

Der mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Innovationspreis wird gemeinsam vom Wirtschaftsministerium, den Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern vergeben. Der Preis wurde in diesem Jahr zum 33. Mal vergeben. „Mit dem Innovationspreis würdigen wir die Forschungs- und Entwicklungsleistung unserer Unternehmen“, sagte Wissing. Die Region „Rheinhessen-Pfalz“ gelte als „Innovation Leader“ innerhalb der Europäischen Union. Die Preisträger:

Arxum

Immer komplexer werdende Produktions- und Lieferketten stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigen die Ansprüche der Kunden hinsichtlich Transparenz, Rückverfolgbarkeit, Schnelligkeit und Effizienz, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Je besser Lieferanten, Partner, Dienstleister und Spediteure digital miteinander vernetzt seien, desto erfolgreicher könnten Unternehmen auf diese Herausforderungen reagieren. In vielen Unternehmen ende der Datenaustausch aber an den eigenen Unternehmensgrenzen. Diese Digitalisierungsbrüche verlangsamten die Geschäftsprozesse. Es komme zu Verzögerungen durch manuelle Eingriffe und damit zu höheren Kosten. Arxum habe eine Software entwickelt, die es den Unternehmen ermögliche, firmenübergreifende Prozesse automatisiert und manipulationssicher abzuwickeln. Die Arxum-Suite verbinde die unterschiedlichen IT-Systeme der Unternehmen miteinander und eröffne den Unternehmen neue Automatisierungspotenziale und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, so das Ministerium weiter. Die Leistung von Liefer- und Produktionsketten könne extrem verbessert werden. Dadurch sinken automatisch auch die Kosten, heißt es in der Pressemitteilung zu den Preisträgern.

Tacbag

Brandeinsätze sind für Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem hohen Risiko verbunden. Die physische und psychische Belastung ist hoch, jeder Einsatz wird vom Faktor Zeit bestimmt, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Das Verlegen der Schlauchleitung spiele dabei eine entscheidende Rolle. Bislang müsse im sogenannten Innenangriff ein Schlauch zuerst ausgelegt, vorbereitet und dann in jedem Bereich im Brandabschnitt nachgezogen werden. Bleibt die Schlauchleitung hängen, wird die Suche nach vermissten Personen unterbrochen. Die neuentwickelte Tacbag reduziere den Zeit- und Kraftaufwand dafür auf ein Minimum. Das Schlauchmanagement-System besteht aus einer Schlauchhaspel, auf der ein formstabiler Feuerwehrschlauch aufgewickelt ist. Durch einen speziellen Abrollmechanismus werde nur die tatsächlich benötigte Schlauchlänge freigegeben, so das Ministerium. Das ermögliche ein geordnetes Verlegen der Schlauchleitung. Die Menschenrettung könne sofort beginnen, ohne dass zuvor eine Schlauchleitung vorbereitet werden muss. Beim Nachführen der Tacbag verlegt sich die Schlauchleitung vom Trupp aus, was ein Hängenbleiben ausschließt, so die Pressemitteilung.

GWU-Lasertechnik

Bildgebende Verfahren spielen eine wichtige Rolle in der medizinischen Diagnostik. Die optoakustische Bildgebung ist eine Weiterentwicklung des klassischen Ultraschallverfahrens, heißt es in der Pressemitteilung. Hierbei sendet ein Laserstrahl Lichtimpulse auf das Gewebe, der „Widerhall“ lässt sich im Computer in Bildinformationen umrechnen. Der Vorteil: Die Wellenlängen des verwendeten Lichts können auf die zu untersuchende Materie angepasst und so gezielt unterschiedliche Gewebsschichten untersucht werden, so das Ministerium. Um die Vorteile des optoakustischen Verfahrens optimal auszunutzen, müssen Laserstrahlen mit verschiedenen Wellenlängen schnell und präzise auswählt werden. Diese Lösung entwickelte die GWU-Lasertechnik in Kooperation mit dem Photonik-Zentrum Kaiserslautern: Dafür setzen sie ein Kristall als Medium ein und lassen diesen rotieren. Je nachdem, auf welche Kristallfläche der Laser trifft, entsteht eine andere Wellenlänge. Eine hochpräzise Ansteuerung durch einen Mikrocontroller sorge dafür, dass der Kristall zum richtigen Zeitpunkt getroffen und somit die geforderte Strahlung erzeugt wird. Das Verfahren ist in der Geschwindigkeit skalierbar und deutlich kostengünstiger als bisherige, heißt es in der Begründung.