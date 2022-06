„Kaiserslautern hat mit einer ordentlichen Visitenkarte beeindruckt.“ Ein Fazit, das Anette Dielmann, die amtierende Präsidentin des Inner Wheel Clubs, nach einer Distriktkonferenz zieht, zu der annähernd 150 Teilnehmerinnen aus dem südwestdeutschen Raum angereist waren.

Nach zwei Jahren virtueller Begegnungen sei das persönliche Treffen in der Fruchthalle für die Clubmitglieder eine Herzensangelegenheit gewesen. Für Anette Dielmann, deren Amtszeit nach einem Jahr in diesem Monat endet, war die zurückliegende Zeit trotz der Einschränkungen durch die Pandemie ein gutes Jahr. Sie erinnert an das 25. Jubiläum des Clubs Kaiserslautern im September 2021 und an soziale Projekte, denen sich die 55 Damen des Clubs angenommen haben.

Finanzhilfe für Schwimmunterricht und Vorlese-Projekt

Zur Finanzierung der Aktion „Jedes Grundschulkind soll schwimmen lernen“ haben sich die Damen sportlich betätigt und für ihre Leistungen, ob Kilometer zu Fuß oder mit dem Rad, bei Sponsoren Geld eingesammelt, oder selbst in die Tasche gegriffen und den Spendentopf gefüllt. Über 7000 Euro seien zusammengekommen. Geld, mit dem Schulkindern von Schwerpunktschulen in Kooperation mit dem Monte Mare und Studenten des Hochschulsports der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern Schwimmunterricht ermöglicht wurde. Durch Inner Wheel gefördert werde nach Corona auch wieder das begonnene Vorleseprojekt in Kindertagesstätten und der Förderverein der Fritz-Walter-Schule. In guter Erinnerung ist Anette Dielmann der Besuch mit Kindern der Kita Tausendfüßler auf dem Lernbauernhof der Familie Thomas und Sandra Zinßmeister in Mölschbach. Nicht zu kurz komme die Hilfsbereitschaft zur Unterstützung von geflüchteten Frauen und Kinder aus der Ukraine, verweist sie auf laufende Projekte.

Dielmann übergibt an Gendrom-Ulber

Auch wenn Anette Dielmann die Präsidentschaft am 14. Juni an Laurence Gendrom-Ulber übergibt, ist ihr daran gelegen, dass der Club sich für neue und jüngere Mitglieder öffnet. „Eine Verjüngung und eine Öffnung tut dem Club und der Stadt gut.“ Mit Verantwortung und Engagement will sie dem Inner Wheel Club Kaiserslautern auch in Zukunft verbunden bleiben.