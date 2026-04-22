Das Arbeits- und sozialpädagogische Zentrum lädt für Samstag, 9. Mai, zum Stadtteilfest der Innenstadt-West im Stadtpark Kaiserslautern ein.

Das Stadtteilfest ist ein Familien- und Nachbarschaftsfest. Von 12 bis 18 Uhr präsentieren sich Institutionen und Vereine der Innenstadt-West an Ständen und sorgen laut Mitteilung der Stadt für einen abwechslungsreichen und informativen Tag.

Das Quartiersmanagement der Innenstadt-West mit Marion Rübel und Katharina Wisniewski-Hoffmann koordiniert die Veranstaltung. Das ehrenamtliche Team des Stadtteilbüros in der Königstraße informiert am eigenen Stand über laufende Projekte wie Marktfrühstück, Repaircafé, Nähprojekt, Tauschbox, Stadtgärtnern und die digitale Hilfe. Bei Letzterer erhalten Senioren Unterstützung im Umgang mit Smartphone, Laptop und Tablet.

Helfer zum Aufräumen gesucht

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Pflanzentauschbörse für Garten, Haus und Balkon. Mitgebrachte, getopfte Pflanzen können gegen andere Exemplare getauscht werden. Wie bei den vergangenen Festen sorgt ein Bühnenprogramm mit Bands und Chören für Unterhaltung.

Fester Bestandteil ist der „Quiz-und-Spaß-Parcours“. Auf der Jagd nach Stempeln lösen Groß und Klein Aufgaben. Wer an 15 Stationen Stempel sammelt, erhält eine kleine Prämie. Kinder können sich beim Stand des Arbeits- und sozialpädagogischen Zentrums (ASZ) ein Präsent abholen, erwachsene Teilnehmer bekommen an den Ständen des Wohn- und Pflegeheims Kessler-Handorn sowie des Diakonissenhauses Kaffee und Kuchen spendiert.

Zudem nehmen alle vollständig abgestempelten Karten an der Preisverlosung um 17.45 Uhr teil. Dabei dürfen alle teilnehmenden Kinder auf ein Wiedersehen mit ihrer Karte hoffen. Die Preise werden von Einrichtungen und Gewerbetreibenden aus dem Quartier gespendet. Freiwillige, die beim Reinigen des Parks helfen möchten, sind herzlich willkommen. Nach der Verlosung werden an der Bühne Greifzangen und Mülltüten ausgegeben. Für jede gefüllte Tüte gibt es als Dankeschön ein kleines Präsent.