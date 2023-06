Selten ist sich der Stadtrat so einig, wie beim Antrag „Zur Gestaltung städtischer Areale“ der FDP. Trotz des sperrigen Namens erntete der Vorschlag über Parteigrenzen hinweg viel Lob: In der Nähe der „Neuen Stadtmitte“ soll die Aufenthaltsqualität gesteigert werden.

Der Bereich vorm Pfalztheater soll möglichst für alle Stadtbewohner attraktiv gemacht werden, sagte Brigitta Röthig-Wentz am Montag im Stadtrat. Mittel der Wahl seien Sitzbänke, Tische, ein großes Schachspiel und ein Spielplatz – sogar ein Wasserspielplatz sei denkbar. Das fanden andere Ratsmitglieder eine gute Idee. Sie regten an, die Vorstellungen im „Integrierten nachhaltigen Stadtentwicklungskonzept Kaiserslautern“ aufzunehmen. Im „Insek“ werden Strategien und Leitlinien für die Entwicklung der Stadt formuliert und in einem Konzept dargestellt. Elke Franzreb, Leiterin des Referats Stadtentwicklung, sagte zu, dass die Vorschläge in die Planung eingearbeitet werden.