Zwei Einbrüche sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden. In der Riesenstraße als auch in der Eisenbahnstraße waren bisher unbekannte Täter unterwegs.In der Riesenstraße war eine Apotheke Ziel von Einbrechern. Zwischen Montag, 18.10 Uhr und Dienstag, 7.47 Uhr haben die Täter laut Polizei eine Glastür aufgehebelt. Aus den Kassen wurde Wechselgeld in einer dreistelligen Höhe gestohlen.

Im gleichen Zeitraum – so vermutet es die Polizei – wurde nur wenige Meter weiter, in der Eisenbahnstraße, in ein Modegeschäft eingebrochen. Auch dort hebelten die Täter eine Tür auf, allerdings zu einem Wohngebäude. Im Flur öffneten sie dann eine weitere Tür, welche in einen Hinterhof führt. Dort schlugen sie dann die hintere Tür des Ladens mit einem unbekannten Gegenstand ein. Im Verkaufsraum durchwühlten die Unbekannten mehrere Schubladen und entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Ob die beiden Einbrüche in Zusammenhang stehen, ist laut Polizei noch unklar. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0631 369-2620 entgegen.