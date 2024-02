Das Citymanagement will mit einer Marketingaktion die Aufmerksamkeit mehr auf das Gebiet rund um den Riesenbrunnen lenken. Geschäftsleute wie Diana Dienes sind dafür dankbar. „Wir brauchen dringend mehr Frequenz in der City“, sagt sie.

Dienes führt seit dem Jahr 2015 den Kindermodeladen Jack & Henrys, ist vor vier Jahren von der Schneider- in die Riesenstraße umgezogen. „Wir müssen etwas tun, damit wieder mehr Leute in die Stadt kommen“, sagt sie. Das Citymanagement biete zwar tolle Veranstaltungen, aber durch die Großbaustelle in der Stadtmitte sei der Kundenzuspruch deutlich zurückgegangen. „Zudem wird seit der Pandemie viel mehr im Internet bestellt.“

„Das Gebiet rund um den Kugelbrunnen mit seinen inhabergeführten Geschäften und Lokalen hat einen eigenen Charakter, den es zu pflegen und zu entwickeln gilt“, betont Alexander Heß, Leiter des Citymanagements. Deshalb habe es bereits mehrere Treffen mit Geschäftsinhabern aus der Rummelstraße, Riesenstraße und den angrenzenden Bereichen der Eisenbahnstraße gegeben. Ziel sei, das Viertel als Einheit zu bewerben und das Bewusstsein für die Ecke zu wecken.

„Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben, um einen Markenkern zu entwickeln und somit das Viertel innerhalb der Innenstadt besser zu positionieren. So wie es beim Unionsviertel vor einigen Jahren so erfolgreich gelungen ist“, erläutert Heß das Vorhaben. Geplant sei, den Zusammenhalt zu stärken und mit individuellen Projekten und Maßnahmen das Gebiet in den Fokus zu rücken, „damit sowohl die Bürgerinnen und Bürger der Stadt als auch Touristen gleichermaßen das Viertel verorten können“. Mit einem Partner sei ein Konzept zur identifikationsfördernden Vermarktung ausgearbeitet worden.

Reiner Lapport von Heil Menswear findet es wichtig, die Werbetrommel für die Stadt zu rühren. „Die Stadt ist viel besser als ihr Ruf. Auswärtige finden uns attraktiv, das hören wir immer wieder.“ Es gebe viele gute Ansätze, die seien aber oftmals zu wenig bekannt. Gut findet er beispielsweise, dass auf dem Messeplatz für wenig Geld geparkt und dann mit dem Bus umsonst in die Stadt gefahren werden kann. „Das ist super, aber viele Leute kennen das Angebot nicht.“

Beim Frühlingsmarkt „Lautern blüht auf“ am 16. und 17. März soll es um den Kugelbrunnen Aktionen rund ums Thema Genuss geben. Diana Dienes und ihr Team sind dabei. „Wir bieten an dem Tag eine Kinderschminkaktion an, wir haben eine Mitarbeiterin, die das super macht“, so Dienes.