Der Inklusionsbeirat ist mit der Barrierefreiheit des Rathauses nicht zufrieden. Insbesondere die Toiletten-Situation sei für Menschen mit Beeinträchtigungen eine Zumutung, hieß es aus dem Beirat.

„Das kann einfach nicht sein.“ So kommentiert Christine Tischer, die Vorsitzende des Inklusionsbeirates, im Nachgang zur jüngsten Sitzung des Inklusionsbeirates die Tatsache, dass sogar einige Teilnehmer der Sitzung die Toilette, die sich im Rathaus befindet, nicht benutzen konnten, was nicht für die Barrierefreiheit der Anlage spreche. Insgesamt sei es, so der Tenor aus dem Beirat, nicht gerade gut um die Barrierefreiheit des Rathauses bestellt. „Das ist ein großes Thema“, sagt Tischer. Im Zuge der anstehenden Sanierung des Gebäudes soll sich an der Situation etwas verbessern, fordert Tischer. Das passiere wohl aber erst in einigen Jahren.

Runder Tisch zur Barrierefreiheit

Bereits im November wird es in Sachen Mobilität (und Barrierefreiheit) in der Stadt einen Runden Tisch geben. Dazu sollen laut Tischer Vertreter der Verkehrsbetriebe der Stadtwerke, Taxiunternehmer, Vertreter des Ordnungsamtes sowie auch Vertreter der Anbieter von E-Rollern in Kaiserslautern eingeladen werden. „Ganz wichtig wäre aus unserer Sicht auch, wenn Fahrer der Verkehrsbetriebe daran teilnehmen und aus der Praxis berichten könnten“, so die Vorsitzende. Bei dem Runden Tisch sollen vor allem Probleme im Alltag mit der Barrierefreiheit in Sachen Nahverkehr und öffentlicher Raum Thema sein. Laut Tischer ist angestrebt, den Runden Tisch einmal pro Jahr tagen zu lassen: „Der Bedarf nach Austausch ist da.“