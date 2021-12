Kurzfristig übernimmt Chefdirigent Pietari Inkinen die Leitung des „Sonntags um 5“-Konzerts der Deutschen Radio Philharmonie am 5. Dezember um 17 Uhr in der Fruchthalle. Der Pianist, Dirigent und Artist in Residence der laufenden DRP-Saison Lars Vogt musste mit großem Bedauern seine Mitwirkung krankheitsbedingt absagen.

Dennoch kann das angekündigte Mozart-Beethoven-Programm fast unverändert gespielt werden. Die Sopranistin Theresa Pilsl – ausgezeichnet mit dem Emmerich-Smola-Förderpreis „SWR Junge Opernstars 2020“ und mit dem DRP-Orchesterpreis – präsentiert Konzertarien, die Mozart führenden Primadonnen seiner Zeit auf den Leib geschneidert hat: die halsbrecherische Arie „Bella mia fiamma“ sowie „Deh vieni non tardar“ aus „Figaros Hochzeit“. Eskortiert werden die Arien von nicht minder turbulenten Instrumentalwerken: Mozarts Ouvertüren zu „Figaros Hochzeit“ und „Don Giovanni“ und zum großen Konzert-Finale Beethovens Vierte – eine Beethoven-Sinfonie mit ungewöhnlich romantischem Tonfall.

Infos

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info, 0631 365-2316, im Pop Shop, 0631 64725, bei Thalia, 0631 36219-814 und bei allen weiteren VVK-Stellen. An städtischen Veranstaltungen in der Fruchthalle können nur geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen teilnehmen. Während der gesamten Veranstaltung gelten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht, auch am Platz.