Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor sieben Jahren wagte Patricia Ziehmer den Schritt aus ihrer sicheren Anstellung in die Selbstständigkeit. Seither dreht sich in ihrem Wolllädchen Strickliesel alles ums Handarbeiten. Ein Seelenschmeichler für Inhaberin und Kunden in schwierigen Zeiten.

Das mit pinkfarbenem Garn umstrickte Fahrrad in der Königsstraße ist ein echter Blickfang: Es gehört zu dem Eckladen in dem Sandsteingebäude mit den urigen Korbmarkisen über