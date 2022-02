Ingeborg Schüler liegt ihre Stadt am Herzen. Viele Jahre für die FDP im Ortsbeirat Betzenberg, hat sie sich auch nach Abschaffung der Ortsbeiräte in der Innenstadt einen Blick für ihr Wohnviertel auf dem Betzenberg bewahrt. Als Mitglied des Lenkungskreises weiß sie, wo Bewohner des Quartiers der Schuh drückt. „Seit der Lebensmittelmarkt, die Apotheke und die Sparkasse verschwunden sind, hat sich nicht mehr viel getan“, bedauert sie. Immerhin habe wieder eine Bäckereifiliale ihre Türen geöffnet. Doch das sei zu wenig, verweist sie unter anderem auf das Zoar-Projekt „Wohnen auf dem Betzenberg“, das Senioren Pflege und Wohnen im Alter ermöglicht. Noch immer vermissten Bürger die Sparkasse auf dem Betzenberg.

Hoffen auf den Jugendtreff

Neuen Wind verspricht sich Schüler von Anja Pfeiffer, die als Nachfolgerin des Beigeordneten Joachim Färber das Referat Schulen, Soziales, Jugend und Sport übernommen hat. Sie sei bereits auf dem Betzenberg gewesen und habe sich informiert, was Bürgern fehlt. Zuversichtlich ist Schüler, dass der Jugendtreff demnächst in die ehemaligen Räume der Sparkasse umzieht. Die Jugendarbeit sei für das Wohnquartier ein wichtiges Element. Auch kann sie sich vorstellen, dass die künftigen Räume des Jugendtreffs vormittags als Seniorencafé genutzt werden, baut sie auf die Unterstützung von Anja Pfeiffer.

Des Weiteren bringt sich Ingeborg Schüler im Seniorenbeirat der Stadt ein. Seit vielen Jahren und bis heute ist sie zudem als Gästeführerin der Stadt unterwegs, engagiert sich in dem Gremium im Arbeitskreis „Kultur“. Sie organisiert das Mittwochs-Café für Senioren, immer am dritten Mittwoch im Café Krummel in der Mühlstraße, und Stadtrundfahrten. „Viele Senioren sind einsam und freuen sich über die Angebote.“

Als Kurfürstin Eleonore unterwegs

Auch wenn sie im vergangenen Jahr ihren Platz als stellvertretende Vorsitzende im Verein der Barbarossa Gästeführer Kaiserslautern für einen jüngeren Nachfolger zur Verfügung gestellt hat, freut sich Schüler bereits auf weitere Gelegenheiten, Gäste durch Lautern zu führen. Zu ihren Lieblingstouren gehören die „Gastro-Tour“ und die historischen Rundgänge, bei denen sie als Kurfürstin Eleonore von Simmern und Beatrix von Burgund, die zweite Frau von Kaiser Barbarossa, unterwegs ist.