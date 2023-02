Der Birkenwald im Herbst, eine rote Hibiskusblüte, die die 90 mal 90 Zentimeter große Leinwand nahezu vollständig füllt, auch ein Sonnenuntergang und ein Seerosenteich sind Teil der Ausstellung mit 18 Gemälden, die Inge Braun seit Anfang des Jahres im Foyer des Westpfalz-Klinikums präsentiert. Noch bis Ende März können Besucher, die dort auf ein Arztgespräch oder eine Untersuchung warten, sich an der „Bunten Vielfalt in Aquarell und Acryl“ erfreuen.

Malen, im Gymnasium eines ihrer Lieblingsfächer, habe sie schon als Kind begeistert, schildert die Künstlerin. Nach dem Start ins Lehramt habe sie dann zunächst über 20 Jahre mit Kunst überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Das änderte sich in den letzten zwölf Jahren ihrer Berufstätigkeit in der Hauptschule. Schon dort hatte sie in vielen Stunden ihren Spaß an der Kunst und so auch ihr Hobby für den Ruhestand gefunden.

Hundertwasser hat sie inspiriert

Die Werke des Wiener Malers Friedensreich Hundertwasser hätten sie schon immer fasziniert, erzählt Inge Braun. Nachgemacht habe sie ihn oder andere Maler aber nie. Ihre Anregung erhält sie in der Regel von außen, aus dem Alltag, der Natur. Die Motive, die sie wählt, sind dann ebenso verschieden wie die Materialien, die sie verwendet. Sie lässt gerne Farben und Materialien aufeinander wirken und beobachtet dann, wie sie sich ergänzen. So entstehen ihre Bilder beim Arbeiten.

Manchmal malt Inge Braun farbreduziert, dann wieder bunt und farbenfroh. Sie legt dabei Wert darauf, dass auch dem Betrachter viel Raum bleibt, über seine Eindrücke und Gefühle eigene Empfindungen zu finden. Für ihre aktuelle Ausstellung hatte sie den Schwerpunkt auf florale und landschaftliche Themen gelegt und diese aus einer Mischung aus Acryl- und Aquarelltechnik dargestellt.

Der Verkauf ihrer Gemälde sei nie vorderstes Ziel für sie gewesen, betont Inge Braun. Tatsächlich benötige sie aber inzwischen wieder mehr Platz in ihrem häuslichen „Atelier“. Deshalb habe sie sich zum dritten Mal beim Westpfalz-Klinikum beworben. Mit seinem regen Publikumsverkehr sei das Foyer des Hauses ideal für viele Betrachter.