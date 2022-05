Anlässlich des IDAHOBIT (Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie) setzt Kaiserslautern ein Zeichen für Menschenrechte, Vielfalt und Respekt. Die „Queerulant*innen“ laden dazu am Dienstag, 17. Mai, von 14 bis 17 Uhr auf den Schillerplatz ein.

An einem Infostand sind Passantinnen und Passanten zum Gespräch eingeladen, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Wer Wünsche und Ideen zu queeren Themen hat, kann diese in einer Wünsche-Box deponieren. An verschiedenen Stellen in der Stadt wird zudem anlässlich des IDAHOBIT die Beflaggung geändert.

Die „Queerulant*innen“ sind Torsten Wilhelm von pro familia Kaiserslautern, Claudia Kettering von der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft und die städtische Gleichstellungsbeauftragte Katharina Disch. Einmal pro Monat trifft sich die Runde im Café Susann (Osterstraße 7). Das nächste Treffen ist am Donnerstag, 9. Juni, 16.30 Uhr. Zu Gast wird dann die Literaturwissenschaftlerin und Theologin Danielle Regnault sein, die auf einen Streifzug durch lesbische Trivialliteratur einlädt.

Zu beiden Veranstaltungen sind alle Menschen herzlich willkommen. Kontakt über Instagram: @queerulantinnen sowie per E-Mail: wir@queerulantinnen.de.