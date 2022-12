Als Weg aus der Wegwerfgesellschaft wollen die EU und die Bundesregierung das Recht auf Reparatur stärken. Doch welche Regelungen gelten, was ist geplant? Solche Fragen beantwortet eine Kooperationsveranstaltung des Europe Direct Kaiserslautern mit dem Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz (ZEV) und dem Arbeits- und sozialpädagogischen Zentrum (ASZ) am heutigen Dienstag, 13. Dezember, um 16 Uhr in der Stadteilwerkstatt in der Pfaffstraße 3.

Peter Juhani Koop und Désirée Gagsteiger vom ZEV berichten über den Sachstand. Für Infomaterial und das leibliche Wohl ist gesorgt.

Anmeldungen zur kostenlosen Teilnahme unter europa@kaiserslautern.de oder 0631 365-1120 oder -2574.