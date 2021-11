Die Gymnasien der Stadt Kaiserslautern bieten Eltern von Kindern der vierten Grundschulklassen wieder Gelegenheit, sich über die „Schulart Gymnasium als weiterführende Schule“ zu informieren.

Die Schulen geben nach eigenen Angaben einen Einblick in ihre Arbeit, insbesondere in der Orientierungsstufe. Lehrer stellen Lerninhalte ihrer Fächer vor. Eltern und ihre Kinder werden im Bereich des Fremdsprachenangebots und des gymnasialen Lernens beraten und über die Schwerpunkte der Schulen und außerunterrichtliche Aktivitäten und Arbeitsgemeinschaften informiert. Die Veranstaltungen finden unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln statt. Termine sind: 12. und 13. November Hohenstaufen-Gymnasium (www.hsg-kl.de) und Heinrich-Heine-Gymnasium (www.hhg-kl.de), 19. und 20. November Albert-Schweitzer-Gymnasium (www.asg-kl.de) und Gymnasium am Rittersberg (www.rittersberg.de) und 26. und 27. November Burggymnasium (www.burg-kl.de) und St.-Franziskus-Gymnasium und Realschule (www.st-franziskus.region-kl.de). Weitere Informationen zu Anmeldung, Organisation und Ablauf der Informationstage werden zu den Terminen auf den Homepages der Schulen veröffentlicht.