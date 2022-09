In der Burgstraße an der Bushaltestelle ist auf sechs Transparenten zu sehen, wie die Stadtmitte in gut eineinhalb Jahren aussehen soll. Am vergangenen Mittwoch stellte das Referat Tiefbau Bauzäune vor der Mauer des Casimirschlosses auf, um die Informationen daran zu befestigen, wie Referatsleiter Sebastian Staab bestätigt. Zu sehen sind Visualisierungen der Stadtmitte nach der Umgestaltung, die vor gut drei Wochen begann. Karin Kolb, Vorsitzende des Vereins für Baukultur und Stadtgestaltung, zeigt sich zufrieden mit den Informationen, sie sie Mitte September noch angemahnt hatte. „Jetzt können sich die Fahrgäste, die auf den Bus warten, umfänglich dort informieren“, lobt Kolb.