Die Nachbarschaft und ihre Einrichtungen besser kennenzulernen, war das Ziel des ersten Stadtteilfests im Stadtpark zu Beginn der 2000er. Am Samstag wurde wieder gefeiert.

Das Team des Quartiersmanagements der Innenstadt-West um Marion Rübel und Katharina Wisniewski-Hoffmann hatte erneut einen abwechslungsreichen Tag mit Informationen und Spaß für alle Generationen organisiert. Mehr als 40 Institutionen und Vereine aus dem Stadtteil präsentierten ihre Angebote. Das frühsommerliche Wetter tat ein Übriges.

In ihrer Begrüßung motivierte Oberbürgermeisterin Beate Kimmel dazu, sich über die Angebote an den Ständen zu informieren, dort Stempel für die traditionelle Verlosung zu sammeln und dabei die Chance zum gegenseitigen Kennenlernen zu nutzen. „Gehen Sie regelmäßig ins Stadtteilbüro“, regte sie außerdem an.

Singen, werfen, lesen, austauschen

Als erster von insgesamt vier Schülerchören präsentierte sich anschließend der Chor der Röhmschule mit 45 Schülern um Chorleiterin Marion Adam. „Singen macht froh und Singen macht stark“, schallte es in den Park.

Nicht nur Information, sondern auch viel Spaß gab es an den Ständen. Ob Dosenwerfen, gebrauchte Bücher und Spiele beim Kinderschutzbund oder die Angebote von Diakonie, Pflegedienst, Imkerverein, KlimaLautern und Pflanzentauschbörse: Die Bandbreite war groß.

Um das Recht auf Inklusion ging es der Lebenshilfe Westpfalz. Während Erwachsene sich über die Organisation informieren konnten, waren die Kinder voller Konzentration damit beschäftigt, mit farbenfrohen Vorlagen eigne Sticker anzufertigen. Als Wohnzimmer der Gesellschaft stellte sich das Café Vielfalter vor: Die Kleinen konnten nicht nur mit Buntstiften ihre Kreativität zeigen, sondern es sich im Freien auf dicken Polstern auch gemütlich machen.

Zufällig vorbei gekommen – und geblieben

Die vielfältigen Angebote faszinierten. „Super, wie man hier zusammenkommt in so schwierigen Zeiten“, kommentierte eine Passantin. Mit Tochter und Freundin war sie mit dem Auto zufällig dort vorbeigekommen – und blieb.

Um ein generationenübergreifendes Miteinander ging es dem Mehrgenerationenhaus der Caritas. Das Motto: Miteinander lachen und füreinander da sein. Auch dort konnten Kinder ihre Kreativität zeigen – mit bunten Blättern, die sie auf Vorlagen in Form von Schuhsohlen und Stiefeln verteilen konnten.

Ein ganz besonderer Anziehungspunkt war die Feuerwehr, die die Türen ihres Einsatzwagens weit geöffnet hatte. Berufsfeuerwehrleute und Ehrenamtliche standen mit Antworten auf die Fragen neugieriger Besucher bereit. Oft ging es um die Gerätschaften in dem Fahrzeug. „Wie schwer ist denn so ein Teil?“, wollte ein Betrachter mit Blick auf eines der Löschgeräte wissen.

Und so war Organisatorin Marion Rübel am Ende des Tages mit der Resonanz auf das Stadtteilfest auch in diesem Jahr durchaus zufrieden.